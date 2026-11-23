ಅಂದು ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿಗೂ ಕಷ್ಟ, ಇಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ, ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್!: ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ
ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 1:37 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಳಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅವರ ಬಳಿ ಕಾರು ಇದೆ. ಪುತ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಹೇಳುವುದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೃಷಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಹಣವೇ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಯಿತು ಎಂದು ರೈತ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಆದಾಯ ಇಂದಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಆದಾಯವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು. ಆ ಆದಾಯದಿಂದಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಖಂಜಹಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕಥೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರತೊಡಗಿದಂತೆ, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಲು ಶಕ್ತರಾದರು. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರದ ಗಯಾಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಂಜಹಾನ್ಪುರ, ನಾನೋಕ್, ಭದೇಜಾ ಮತ್ತು ಸದಿಪುರ ಮುಂತಾದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಿಹಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಖಂಜಹಾನ್ಪುರದ ರೈತ ಇಂದ್ರ ದೇವ್ ವಿದ್ರೋಹಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಮವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಖಂಜಹಾನ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಈ ಊರು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ. ಮೊಘಲರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೃಷಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿತು. ಆಗ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಈ ಹಳ್ಳಿಯು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿತು" ಎಂದು ಇಂದ್ರ ದೇವ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಕಳೆದ 30 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅನೇಕರು ಇನ್ನೂ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಯುವ ಸದಸ್ಯರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 300 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖಂಜಹಾನ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, 300 ಮಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಊರಿನ ಹಲವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಎನ್ಟಿಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಒ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಹಾರ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಬಿಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2015ರಿಂದೀಚೆಗೆ 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಅನೇಕ ಪುತ್ರರು, ಪುತ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯಂದಿರು ವೈದ್ಯರು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಇಂದ್ರ ದೇವ್ ವಿದ್ರೋಹಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ರೈತ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಹೇಳುವಂತೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲು ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಿಗುವ ಸಮಯಾವಕಾಶ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ- ಕೆಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ 60 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿದಾಗ ಅದು ಕೆಜಿಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ, ಬೆಲೆ ಇಳಿದರೆ ಅದು 1 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಭದೇಜಾದ ರೈತ ಕಮರುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 20 ಎಕರೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಐದಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 150 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ ಮೌಲ್ಯವು 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ರೈತ ಸುಮಾರು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 100 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ತಳಿಯು ಹೈಬ್ರಿಡ್ (ಸಂಕರ ತಳಿ) ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚು ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೈತ ಕಮರುದ್ದೀನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
"ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅತ್ಯಂತ ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಯೆಂದರೆ ಶ್ರಮ (ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚ). ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಮರುದ್ದೀನ್ ಸುಮಾರು 12 ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. "ಬರುವ ಲಾಭವು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
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