ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​: ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಎನ್​ಡಿಎ

ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಹಕ್ಕು ಮಂಡನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Bihar Chief Minister Nitish Kumar submit his resignation from post
ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
Published : April 14, 2026 at 3:33 PM IST

Updated : April 14, 2026 at 3:53 PM IST

ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್​ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಟ್ನಾದ ಲೋಕ ಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷವು ಈಗ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ನಿತೀಶ್ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯ: ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2026 ರಂದು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಲೋಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸೈಯದ್ ಅತಾ ಹಸ್ನೈನ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ "ನಿತೀಶ್ ಯುಗ"ದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಕೊನೆಯ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ: ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ತರು ಭಾವುಕರಾದರು. ಸಚಿವ ಲೆಶಿ ಸಿಂಗ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಹ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು . ಸಚಿವ ರಾಮಕೃಪಾಲ್ ಯಾದವ್, ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೇವವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ- ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಕುರಿತು ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ಬಿಹಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜಯ್ ಝಾ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಜೆಡಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಝಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 20 ವರ್ಷಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಿಹಾರದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಥೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವು ಬಿಹಾರವನ್ನು ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ಅವಧಿಯಿಂದ ಹೊರತಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಹಾದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಸ್ತೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವವರೆಗೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯದಲ್ಲೂ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:

ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್​ ಪ್ರಕಟ: ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ ಜೆಡಿಯು ಸಚಿವರು

