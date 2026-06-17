'ಪಾಟ್ನಾ' ಹೆಸರನ್ನು 'ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ'ವಾಗಿ ಮರುನಾಮಕರಣ: ಸಿಎಂ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಘೋಷಣೆ
ಬಿಹಾರದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 17, 2026 at 1:37 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ 'ಪಾಟ್ನಾ'ದ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 'ಪಾಟಲೀಪುತ್ರ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಮರಳಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಟ್ನಾದ ನದಿಯಾವನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಸಿಎಂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಟ್ನಾವನ್ನು ಮೂಲತಃ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 2 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಮಗಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ ಅಜಾತಶತ್ರು ಕ್ರಿ.ಪೂ 490 ರಲ್ಲಿ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜಧಾನಿ: ಪಾಟಲಿಪುತ್ರವು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಹಾರದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 600 ರಿಂದ ಇದು ನಂದ, ಮೌರ್ಯ, ಶುಂಗ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ರಾಜವಂಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.
ಸುವರ್ಣಯುಗ ಮತ್ತು ಮೌರ್ಯ ಯುಗದ ಭವ್ಯತೆ: ಮಹಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಶೋಕನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರೀಕ್ ರಾಯಭಾರಿ ಮೆಗಾಸ್ತನೀಸ್ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದ ಭವ್ಯತೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಮರದ ಅರಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗೋಡೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಧ್ಭುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ 'ಇಂಡಿಕಾ' ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ಞಾನ- ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೇಂದ್ರ: ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಟಲಿಪುತ್ರವು ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸ ಆರ್ಯಭಟರ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಬದಲಾದ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದರ ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವ ಕ್ಷೀಣಿಸಿತು. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. 'ಪಾಟ್ನಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಗರವನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆ: ಮೌರ್ಯರ ಯುಗದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕುಮ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಬುಲಂಡಿ ಬಾಗ್ನಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇವು ಉತ್ಖನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಪ್ರಾಚೀನ ವೈಭವವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
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