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ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಬಲಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕನಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಫೈರಿಂಗ್​. ಗುಂಡು ತಗುಲಿ ಮಹಿಳೆ ಬಲಿ. ಬಿಹಾರದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಕೋರ್ಟ್​.

BJP MLA SENTENCED TO JAIL
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 4, 2026 at 7:47 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: 2018 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಹಾರಿಸಿದ ಗುಂಡಿನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿತನಾಗಿದ್ದ ಬಿಹಾರದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ರಾಜು ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶನಿವಾರ 4 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ವಿಶಾಲ್ ಗೋಗ್ನೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 304 (ಸೆಕ್ಷನ್ 2) ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 30 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಾಜು ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ದೋಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 6 ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಾಜು ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೇಣು ಸಿಂಗ್, ರಾಣಾ ರಾಜೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಮೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತು.

ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಧಿ ರಾಜು ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜು ಸಿಂಗ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾದ ವಕೀಲರು ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು.

ಶಾಸಕರು ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜು ಸಿಂಗ್ ಅವರು 6 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

2023ರ ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿತ್ತು. ರಾಜು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೇಣು ಸಿಂಗ್, ರಾಣಾ ರಾಜೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಮೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಆರೋಪವಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು? 2018ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ಮಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ರಾಜು ಸಿಂಗ್ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅದು ಹಾರಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 2019 ರಂದು ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2023 ರಂದು ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿತ್ತು.

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TAGGED:

MLA RAJU SINGH CELEBRATORY FIRING
FIRING CASE MLA RAJU SINGH
ರಾಜು ಸಿಂಗ್​​ ಫೈರಿಂಗ್​ ಕೇಸ್​
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ
BJP MLA SENTENCED TO JAIL

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