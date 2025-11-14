Bihar Election Results 2025

ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಗೂ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ: ದಿಲೀಪ್​ ಜೈಸ್ವಾಲ್​

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿದ್ದು, ಜನಾದೇಶ ಎನ್​​​ಡಿಎ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

State BJP President Dilip Jaiswal
ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಲೀಪ್​ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 14, 2025 at 5:12 PM IST

ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು, ಎನ್​ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಬಹುತೇಕ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಲೀಪ್​ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಅವರು ಎನ್​ಡಿಎ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಆಶಾವಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎನ್​ಡಿಎ ಬೃಹತ್​ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲಿದೆ': ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬಿಹಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.

"ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರ ಮುಖಭಾವಗಳಿಂದಲೇ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಜನರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ, ಎನ್​​ಡಿಎ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಗಮನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಟ್ರೆಂಡ್​ಗಳು ಜನಾದೇಶ ಎನ್​ಡಿಎ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.

"ಜನರು ಎನ್​ಡಿಎ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಎನ್​ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರವು ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಟ್ರೆಂಡ್​ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎನ್​ಡಿಎ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ವಿಸ್ತೃತ ಮತ್ತು ಬಹು ಹಂತದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬಿಹಾರದ ಎಲ್ಲಾ 243 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳ ಎಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 8.30ರಿಂದ ಇವಿಎಂ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 243 ರಿಟರ್ನಿಂಗ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ 243 ಎಣಿಕೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ; 19ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್..ಯಶಸ್ಸಿಯಾದ ಚೌಕಾಶಿ!

