ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ: ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿ; ರಿಸಲ್ಟ್ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾತರ
ಬಿಹಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
Published : November 13, 2025 at 8:04 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು 2ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಿಹಾರ 2025 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ಉಸಿರು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 46 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳ 60 ಕಂಪನಿಗಳು, ಬಿಹಾರ ವಿಶೇಷ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾವಲು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ಪೊಲೀಸ್, ಇಸಿಐ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ 243 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಣಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 243 ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆರ್ಒ) 243 ಎಣಿಕೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ 46 ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನೋದ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಜಿಯಾಲ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಕಾರಣಗಳು, ಮತದಾರರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಎಣಿಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಎಣಿಕೆ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ: ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ಮೊದಲು ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ ಯಂತ್ರಗಳ (ಇವಿಎಂ) ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇವಿಎಂ ಎಣಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಮೊದಲು ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸಿಐ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ. ಪವನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 4,372 ಎಣಿಕೆ ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಣಿಕೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ, ಒಬ್ಬ ಎಣಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ-ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೇಮಿಸಿದ 18,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಪಾಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ 14 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 14 ಟೇಬಲ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫೂಲ್ಪ್ರೂಫ್ ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ: ಇಸಿಐ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ (ಎಸ್ಒಪಿ) ಪ್ರಕಾರ ಫೂಲ್ಪ್ರೂಫ್ ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಿನ ಎಣಿಕೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚಲಾಯಿಸಿದ ಮತಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯ ಎ.ಎನ್. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ದೂರದರ್ಶನ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಎಸ್ಎಂ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಂದು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 14 ಇವಿಎಂಗಳ ಎಣಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಿನ ಎಣಿಕೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಡೆದ ಮತಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಎಣಿಕೆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 17C (ಭಾಗ I) ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. ಇದನ್ನು ಇಸಿಐ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಪಿಎಟಿ (ವೋಟರ್ ವೆರಿಫೈಯಬಲ್ ಪೇಪರ್ ಆಡಿಟ್ ಟ್ರಯಲ್) ಯಂತ್ರಗಳ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಆಯಾ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನವಾದ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇವಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ 17ಸಿ ಯಲ್ಲಿನ ನಮೂದುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತಗಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಿವಿಪಿಎಟಿ ಸ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಸಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಜೇತರಿಗೆ ವಿಜಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಜೇತರಿಗೆ ವಿಜಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 16 ರವರೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (MCC) ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ: ನವೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. 2616 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಲ ಚುನಾವಣ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. 7.45 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯು 67.14 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮತದಾನದೊಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಾಳೆ: ನಿಜವಾಗಲಿದೆಯಾ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ?
ಹುಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ; ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್!
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 34 ಲಕ್ಷ ಆಧಾರ್ ಗುರುತುದಾರರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಯುಐಡಿಎಐ ಮಾಹಿತಿ