ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: 121 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಆರಂಭ
ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, 121 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 3.75 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 6, 2025 at 7:19 AM IST
ಪಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂದು 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 121 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 3.75 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್, ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್, ಡಿಸಿಎಂ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮತದಾರರು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಿಮ್ರಿ ಭಕ್ತಿಯಾರ್ಪುರ್, ಮಹಿಷಿ, ತಾರಾಪುರ್, ಮುಂಗೇರ್, ಜಮಾಲ್ಪುರ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗಢದ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮತದಾನ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 45,324 ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ 100 ಪ್ರತಿಶತ ವೆಬ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮುಕ್ತ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು 121 ಸಾಮಾನ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರು, 18 ಪೊಲೀಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು 33 ವೆಚ್ಚ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪಟ್ನಾದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತೆ: ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, 926 ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ-ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬೂತ್ಗಳು ಮತ್ತು 107 ವಿಕಲಚೇತನರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬೂತ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮತದಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 320 ಮಾದರಿ ಬೂತ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಾ, ವೈಶಾಲಿ, ನಳಂದ, ಭೋಜ್ಪುರ, ಮುಂಗೇರ್, ಸರನ್, ಸಿವಾನ್, ಗೋಪಾಲ್ಗಂಜ್ ಮತ್ತು ಮುಜಫರ್ಪುರ ಸೇರಿವೆ.
1314 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿ: ವಿಧಾನಸಭೆಯ 243 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಈ 121 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,314 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ 243 ಸ್ಥಾನಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನವೆಂಬರ್ 14 ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 10.72 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 7.78 ಲಕ್ಷ ಯುವ ಮತದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ 18 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
