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ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮೀನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಅವು ಹಾನಿಕಾರಕ: ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ

ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಅವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ ಎಂದು ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

FISH ARRIVING IN THE GANDAK RIVER
ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಂದ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಮೀನುಗಳು. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 1, 2026 at 6:42 PM IST

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ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಗಂಡಕಿ ನದಿಗೆ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದಂತೆ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ತೀವ್ರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಹಲವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರ ಟನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ತೂಕವಿರುವ ಬೃಹತ್ ಮೀನುಗಳು ಬಿಹಾರದ ಗಂಡಕಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ್, ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್, ಗೋಪಾಲ್‌ಗಂಜ್, ಸಿವಾನ್ ಮತ್ತು ಸರನ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸೇವಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮಣಭಾರದ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿದು ತರುತ್ತಿರುವ ಜನರು.
ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮಣಭಾರದ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿದು ತರುತ್ತಿರುವ ಜನರು. (ETV Bharat)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ: "ನೇಪಾಳದಿಂದ ಗಂಡಕಿ ನದಿಗೆ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅಪರಿಚಿತ ಅಥವಾ ಅಸಹಜ ರೀತಿಯ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ, ಅಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಬಿಹಾರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ತುಷಾರ್ ಸಿಂಗ್ಲಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ: ಪ್ರವಾಹದ ವೇಳೆ ಕೆರೆ, ನದಿ ಹಾಗೂ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ಮೀನುಗಳು ಕೊಳಕು ನೀರು, ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಶವಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್​ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಿಂದ ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಎಂದು ಬಿಹಾರ ಡೈರಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಮೀನು
ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಮೀನು (ETV Bharat)

ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗೆ ನಿಷೇಧ: ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಪರಿಚಿತ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಮೀನುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಗಂಡಕಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮೀನುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕ್ಯಾಟ್​ಫಿಶ್​ ಕೂಡ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಶೀದ್ ಫಾರೂಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಡಕಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು.
ಗಂಡಕಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು. (ETV Bharat)

ಸತ್ತ ಮೀನುಗಳು ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗಳವರೆಗೆ ತೂಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿವೆ, ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಏಕೆ ಸತ್ತವು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜನರು ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಂಜನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಡಕಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು.
ಗಂಡಕಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು. (ETV Bharat)

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TAGGED:

NEPAL FLOODS
ADVISORY FISH CONSUMPTION
BIHAR FISHERIES
ಮೀನು
FISH ARRIVING IN THE GANDAK RIVER

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