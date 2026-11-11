35 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರಿಗಾಲ ನಡಿಗೆಯ ಗುರಿ; ಪೋಷಕರ ಕಾಳಜಿಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲು ಯುವಕನ ಪಯಣ
35 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರಿಗಾಲ ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಜಗನ್ನಾಥನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಈ ಯುವಕನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ ಸಂದೇಶವಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಬಿಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
Published : November 11, 2026 at 1:23 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ (ಒಡಿಶಾ): ಪುರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿ, ದೇವರ ದರ್ಶನವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಬಿಹಾರದ ಯುವಕ ಅಭಿರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಇದ್ದದ್ದು. ಕಾರಣ ಆತ ನಡೆಸಿದ ಯಾತ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲಿಲಿಲ್ಲ. 26 ವರ್ಷದ ಅಭಿರಾಮ್ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಪಾಟ್ನಾದವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಿ.ಮೀ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ನೋವು ಆದಾಗಲೇ ಮೂಡಿತ್ತು.
ತನ್ನ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆತ, ನಾನು ಬರೀಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೃದಯ, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜಗನ್ನಾಥನ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪುರಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟ ತಲುಪುವ ಉತ್ಸುಕತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
105 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಭುವನೇಶ್ವರ ತಲುಪಿದರು. ಒಟ್ಟು 35,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೇವರ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅಭಿರಾಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೇ ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೂ ಅವರು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ, ಪೋಷಕರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದೇ ಇವರ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
ಬಿಹಾರದ ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಹಾರ ಶರೀಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಅಭಿರಾಮ್, 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಂಗತ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ದೇವಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರರಾದ ಇವರು, ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಮತ್ತು 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರವನ್ನು ತಲುಪುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ತವರು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಜಗನ್ನಾಥನನ್ನು ನೋಡುವ, ಆತ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಅವರ ಮನಸು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ದೇಗುಲದತ್ತ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಅನೇಕರು ನಾನು ಏಕೆ ಇಂತಹ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹೀಗೆಯೇ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಪೋಷಕರ ಕಡೆಗೆ ತಮಗಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮರೆತುಬಿಡಬಹುದು. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅವರು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಮಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆಯೂ, ಅವರ ಜೀವನದ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ನಾನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ದಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಂಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಜನರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಅವನ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಭೇಟಿಗಳು, ತನ್ನ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತನಗೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಯುವಕನ ಮನದ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ದೀರ್ಘ ದೂರಗಳು, ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅವನ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿವೆ. ಆದರೂ, ತಾನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಭೇಟಿಯಾಗದ ಜನರ ಆತ್ಮೀಯತೆಯು, ಅವನ ಪಯಣದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಬದರಿನಾಥ, ದ್ವಾರಕಾ, ಪುರಿ ಮತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರಂಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಾದ ಸೋಮನಾಥ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ, ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ, ಕೇದಾರನಾಥ, ಭೀಮಾಶಂಕರ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ, ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ, ಬೈದ್ಯನಾಥ, ನಾಗೇಶ್ವರ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಷ್ಣೇಶ್ವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರವು ಅವರ ಅಂತಿಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ.
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