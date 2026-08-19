ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೇ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕೊಲೆ!
ತೆಲಂಗಾಣದ ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಹತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 19, 2026 at 4:25 PM IST
ನಲ್ಗೊಂಡ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಂಡಮಲ್ಲೆಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ಜೆಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಕೆ.ರೂಪಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳ 11 ರಂದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳ ತಲಾಶ್ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೇ ಶಾಲೆಯ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 80 ಜನರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ, ಕೊಂಡಮಲ್ಲೆಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ಎರಡು ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
11ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆಯ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೊರಗಡೆ ಕಾವಲು ಕಾದಿದ್ದಾನೆ. ಒಳಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರೂಪಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಅವರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆಗ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಈತನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆಯನ್ನು ಒಳಮನೆಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 2.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದೇಗೆ?: ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ 1.60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಣದ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಇರುವುದೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೃತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ರೂಪಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಂಡಮಲ್ಲೆಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದ ಜೆಬಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ರಾಜೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೆಬಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರೂಪಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪುತ್ರ ಅಭಿನವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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