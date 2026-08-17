ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ: ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಜಲಸಮಾಧಿ!
ಗುಜರಾತ್ನ ಹಾರ್ಡ್ಮಾಟಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 17, 2026 at 4:06 PM IST
ರಾಜ್ಕೋಟ್ (ಗುಜರಾತ್): ಕೊಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ನಾಲ್ವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾರ್ಡ್ಮಾಟಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಸೋಹನ್ (10) ಸೆಫು (5), ಸಾಹಿಲ್ (17) ಮತ್ತು ಅಲಿಫಾ (10) ಮೃತ ಮಕ್ಕಳು. ಮೃತರ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಹನ್ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ರೊಂಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿವೆ.
ಬೇಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸಾಜಿದ್ ಸೋರಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸೋಹನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇದ್ದುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ಮಟಿಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ವಿದಿವಾಲಾ ಪಿರ್ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಕುಟುಂಬವು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿದಿವಾಲಾ ಪಿರ್ ದರ್ಗಾವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರು. ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಸೋಹನ್ ಸಹೋದರ ಸಫು ದರ್ಗಾ ಬಳಿಯ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದನು. ಈ ವೇಳೆ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುಳುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲೆಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಜು ಬರದೇ ನಾಲ್ವರು ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೊರತು ಸೈಫು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ. ನೀರಿನ ಆಳ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುಳುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಾಹಿಲ್, ತಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿದ. ಇವನ ಹಿಂದೆ ಸೋಹನ್ ಹಾಗೂ ಅಲಿಫಾ ಕೂಡ ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿದರು. ಆದರೆ, ಈಜು ಬರದಿದ್ದರಂದ ನಾಲ್ವರೂ ಮುಳುಗಿದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ವರನ್ನೂ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಸಾಹಿಲ್ನನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸೈಫು, ಸೋಹನ್ ಮತ್ತು ಅಲಿಫಾಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ತಪಾಸಣೆ ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯರು ನಾಲ್ವರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಮೃತ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.
"ಒಂದು ಮಗು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಮಗು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲೆಂದು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ನೀರಿಗೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾಲ್ವರು ಮುಳುಗಿದರು" ಎಂದು ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿ ರಿಯಾಜ್ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುವಾಡ್ವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
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