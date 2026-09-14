ಖೈರತಾಬಾದ್ ಬೃಹತ್ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ರಾಜ್ಯಪಾಲ ದಂಪತಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆ
ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಶಿವ ಪ್ರತಾಪ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಾನಕಿ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಖೈರತಾಬಾದ್ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಮೊದಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
Published : September 14, 2026 at 9:18 PM IST
ಖೈರತಾಬಾದ್ (ಹೈದರಾಬಾದ್): ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಖೈರತಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 69ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪಂಚಮುಖ ಸಂಕಟಹರ ಮಹಾ ಗಣಪತಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಶಿವ ಪ್ರತಾಪ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಾನಕಿ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಮೊದಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಚಿವ ಪೊನ್ನಂ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ದಾನಂ ನಾಗೇಂದರ್ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಿಗ್ರಹದ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ನಂತರ, ಅರ್ಚಕರು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ದಂಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಸಚಿವ ಪೊನ್ನಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಖೈರತಾಬಾದ್ ಗಣೇಶನಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಶಿವ ಪ್ರತಾಪ್ ಶುಕ್ಲಾ, "ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ಖೈರತಾಬಾದ್ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ 72 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಗಣಪತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದಿರಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಬೃಹತ್ ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಆಯೋಜಕರು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಖೈರತಾಬಾದ್ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಮೂರ್ತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಾಮಕರಣದ ಕುರಿತು ವಿದ್ವಾಂಸರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಅವರು 1978ರಿಂದಲೂ ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ 14 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಉತ್ಸವವು, ಈ ವರ್ಷ 12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೂರ್ತಿಯ ನಿಮಜ್ಜನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆ ದಿನಾಂಕವು 25ರಂದು ಬಂದಿದೆ.
₹1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಗ್ರಹ ತಯಾರಿಕೆಗೆ 1.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಆ ವೆಚ್ಚ 1.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮಜ್ಜನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಾನಿಗಳು ಟ್ರಾಲಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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