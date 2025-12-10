ETV Bharat / bharat

ಇವರೇ ನೋಡಿ ಪನ್ನಾದ Big-Boss; 2 ಅಡಿ 2 ಇಂಚಿನ ಇವರ ಆಶಾವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್​ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗಿದ್ದರೂ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರ.

Big Boss Of Panna: How A 3 Foot 2 Welder Became Town Celebrity
ಸಿರಾಜುದ್ಧೀನ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 10, 2025 at 10:20 AM IST

2 Min Read
ಪನ್ನಾ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಪನ್ನಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಗ್ಯಾಸ್​ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್​ ಅಂಗಡಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಗ್ಗುರತಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಸಿರಾಜುದ್ಧೀನ್​ ಖಾನ್​. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್​ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರನ್ನು ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಡೇ ಬಾಬು ಅಂದರೆ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಿರಾಜುದ್ಧೀನ್​ ಕೇವಲ 3 ಅಡಿ 2 ಇಂಚು ಎತ್ತರವಿದ್ದು, ಕೇವಲ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಜನರು ಅವರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಅಗಾಧ.

ಕುಬ್ಜನಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ತಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೆತೆಯನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೇ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾವು ನಿಂತು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಡೇ ಬಾಬು ಬಳಿ ಅನೇಕರು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್​ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಅವರ ಆಕಾರ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗಿರುವ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅವರ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೆಲ್ಡಿಂಗ್​ ಕೆಲಸ ಇವರಿಗೆ ಕರತಲಾಮಲಕ: 30 ವರ್ಷದ ಸಿರಾಜುದ್ಧೀನ್​ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್​ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಬಳಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಕಲಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವೃತ್ತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಅದರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ಅವರು, ಇಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದರ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದಿದ್ದೇನೆ; ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾನು 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್​ ಕಲಿಯಲು ಮುಂದಾದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್​ ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಇದೀಗ ನನ್ನದೇ ಗ್ಯಾಸ್​ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್​ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್​ ಪನ್ನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಅಂಗಡಿ ದೇವೇಂದ್ರ ನಾಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ದಿನವೂ ತಪ್ಪದೇ ನಿತ್ಯವೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಸ್​ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಕೂಡ ಅವರ ಬಳಿ ಹಣ ಪಡೆಯದೇ ಉಚಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಅಕ್ಕರೆ: ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್​ ಅಕ್ಕ ಸಮೀನಾ ಬಾನೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕನಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಗ್ಗದೇ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎತ್ತರವನ್ನು ಆತ ತನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂದು ಆತ ಎಂದೂ ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್​ಗೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ವಧು: ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್​ ಕೂಡ ಮದುವೆಯಾಗ ಬಯಸಿದರೂ ಅವರ ಎತ್ತರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಧು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕುರಿತು ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿದರೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಸಹೋದರ - ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎತ್ತರವಿದ್ದು, ತಾವು ಮಾತ್ರ ಕುಬ್ಜನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಎಂದು ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದಾ ಆಶಾವಾದಿ ಹಾಗೂ ಸಕಾತಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್​ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್.

