ಕೇರಳಂನ ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು
ಕೇರಳಂನ ಚಿತಾಗಾರವೊಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 5:11 PM IST
ಕೋಯಿಕೋಡ್ (ಕೇರಳಂ): ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾನವೀಯ ಸಂವೇದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುವ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕೋಯಿಕೋಡ್ನ ಮಾವೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಸ್ಮೃತಿಪಥಂ' ಚಿತಾಗಾರವು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ (ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಶಾನವು ಇಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರ ಅಂತಿಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಸ್ಮೃತಿಪಥಂನ ಈ ಆಧುನೀಕರಣವು ಕಠಿಣ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಯುವಪೀಳಿಗೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಸಹಾಯಕರಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಗದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಆಸೆ ಈಡೇರದೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಕೋಯಿಕೋಡ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದಿದೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸ್ಮಶಾನವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ 'ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್' (ತತ್ಕ್ಷಣದ) ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಮೃತರ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ, ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ, ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯವನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಮಾದರಿ ಹೆಜ್ಜೆ: "ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೋಯಿಕೋಡ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ವಪ್ನಾ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಮೃತರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರಲಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾವೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಮೃತಿಪಥಂ ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿತೆ, ಎರಡನೆಯದು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮೂರನೆಯದು ಅನಿಲ (ಗ್ಯಾಸ್) ಆಧಾರಿತ ಚಿತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಹನವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಚಿತಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 'ಲೈವ್-ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್' (ನೇರ ಪ್ರಸಾರ) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಐದು ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ (ಹೈ-ಕ್ಲಾರಿಟಿ) ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಲೈವ್-ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು, ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೈವ್-ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದೂರದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಲೈವ್-ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಟ್ರಯಲ್ ರನ್) ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ವಪ್ನಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮೃತಿಪಥಂನಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಳಿತು, ನೇರ ಪ್ರಸಾರವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾವೂರು ರಸ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿಪಥಂನಲ್ಲಿ ಈ ಲೈವ್-ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು, ದೂರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಕೋಯಿಕೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಅವರನ್ನು ಮಾವೂರು ರಸ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿಪಥಂ ಚಿತಾಗಾರಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್-ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಯು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ನಾವು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
- ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌಪ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ 'ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾಸ್': ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೃತರ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ SMS ಅಥವಾ WhatsApp ಮೂಲಕ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೆಚ್ಡಿ ಪಿಟಿಝೆಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು: ಪ್ರತಿ ಚಿತೆಯ ಬಳಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೈ-ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ದೂರ ಮತ್ತು ಕೋನವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ಯಾನ್-ಟಿಲ್ಟ್-ಜೂಮ್ (PTZ) ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಾಗಿವೆ. ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗದ ವಿದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಚಿತೆಯ ಜ್ವಾಲೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ.
- ತಡೆರಹಿತ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್: ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸ್ಮೃತಿಪಥಂನಲ್ಲಿ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು 'ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕುಳಿತಿರುವ ವಲಸಿಗರು ಕಡಿಮೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯು ಸ್ಮಶಾನ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾರಂಭಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ಅವು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವಿಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಲೈವ್-ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಬುಕ್: ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ವಿನಂತಿಸುವ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನೂ ಪಾಲಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ.
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