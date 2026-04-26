ETV Bharat / bharat

ಅಕ್ಕಿ ತೌಡಿನಿಂದ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯಬಹುದು: ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿವಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆ

ಅಕ್ಕಿಯ ತೌಡಿನಿಂದ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿವಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಕಿ ತೌಡಿನಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆ
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 26, 2026 at 5:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸಾಗರ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲಿನ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ಬಿಸಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲವೇ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ತಡೆಯುವ ಅಂಶವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಬನಾರಸ್​ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಬಿಹೆಚ್​​ಯು) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಕೊಲೊರಾಡೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಔಷಧವನ್ನು ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 2023 ರಿಂದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾದ ತೌಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (CRC) ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಬಿಹೆಚ್‌ಯು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಖಿಲೇಂದ್ರ ಮೌರ್ಯ ಅವರು ಸಾಗರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಪನ್ಯಾಸವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಅಕ್ಕಿ ತೌಡಿನ ಸೇವನೆಯು ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ: ಅನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಪೂರಕ ಅಂಶಗಳಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಅಕ್ಕಿ ತೌಡನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಹೆಚ್‌ಯು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಕಿ ತೌಡಿನ ಕುರಿತಾದ ಸಂಶೋಧನೆ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತೌಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಕೊಲೊರಾಡೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು ಅಥವಾ ಗುದನಾಳದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇದರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಅಗತ್ಯ. ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರವೇನು? ಅಕ್ಕಿ ತೌಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಫೆನಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಇದು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅವಲೋಕನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತೌಡಿನ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

TAGGED:

BANARAS HINDU UNIVERSITY
RICE BRAN RESEARCH BHU
COLORECTAL CANCER
ಅಕ್ಕಿ ತೌಡಿನಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆ
Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.