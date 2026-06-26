ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪೇಟೆಂಟ್
ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು 'ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಧನ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : June 26, 2026 at 1:50 PM IST
ವಾರಣಾಸಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) : ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಬಿಹೆಚ್ಯು) ಭಾರತೀಯ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದಿದೆ.
ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು 'ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ - ವೆಚ್ಚದ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಧನ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಕುಮಾರ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಾಧನವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟಗಳು, ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ, ತಾಪಮಾನ, ಆರ್ದ್ರತೆ, ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಿಗಳ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನಗಳು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಲ್ಲವಾಗಿದ್ದವು.
ಬಿಎಚ್ಯುನ ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಸಾಧನವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಹು ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಏಕಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಇತರ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಈ ಸಾಧನವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಔಷಧಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪೇಟೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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