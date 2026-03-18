ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಯಾರಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು; ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಭೋಪಾಲ್ ಮಹಿಳೆಯ ನಾವೀನ್ಯತೆ
ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಯಾರಕಿ ಪ್ರತಿಭಾ ತಿವಾರಿ.
Published : March 18, 2026 at 3:27 PM IST
ಭೋಪಾಲ್(ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಪಾಲ್ನ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರತಿಭಾ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಸಿಹಿಯೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇವರದ್ದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಿಹಿ. ಒರಟಾದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆನೆಭರಿತ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಆಗಿ ಇವರು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಆಧುನಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ.
ಅರ್ಕಾ, ಸಾಮೆ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಆಧರಿತ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ.ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್, ಹರಿಯಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಯಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಸವಿಯಲು ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜೋಡಿ ಹೇಡನ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಸವಿದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಹೇಳಿದರು.
ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 5-6 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಪ್ರತಿಭಾ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಅನ್ನು ಇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ 28 ಬಗೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅತಿಥಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನರಿಗೆ ಇದರ ರುಚಿ ಸವಿಯಲು ನೀಡಿದ್ದರು. ಜಿ20 ಶೃಂಗಸಭೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ವರ್ಷದಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೂರಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆಯು ಇದೀಗ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ಹೈಟೆಕ್ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನೂ ತಲುಪಿದೆ. ಸದ್ಯ ಐಸ್ಕ್ರೀಂಗಳನ್ನು ಸಾಫ್ಟಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್, ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಹದ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲೂ ಬರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆಯುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸದ್ಯ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಆಮದಿಗೆ ಸುಮಾರು 1,700 ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಚಿಂದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಭಾ ಮಾತು.
