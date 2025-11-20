ETV Bharat / bharat

ನಾಲ್ಕು ದೇಶ, 15,000 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ರಣಹದ್ದು

ಯುರೇಷಿಯನ್ ಗ್ರಿಫನ್ ರಣಹದ್ದು ಸುಮಾರು 15,000 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ.

Eurasian griffon
ಯುರೇಷಿಯನ್ ಗ್ರಿಫನ್ ರಣಹದ್ದು (ETV Bharat)
ಭೋಪಾಲ್(ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ರಾಜ್ಯದ ವಿದಿಶಾ ಮತ್ತು ರೈಸೇನ್‌ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಣಹದ್ದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಈ ಪಕ್ಷಿ 15,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ರಣಹದ್ದಿಗೆ ಉಪಗ್ರಹ ರೇಡಿಯೋ ಕಾಲರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.

ಇಲಾಖೆ ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಗ್ರಿಫಿನ್ ರಣಹದ್ದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ಗೆ ಅದು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಧೋಲ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುರೇಷಿಯನ್ ಗ್ರಿಫಿನ್ ರಣಹದ್ದನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ವಿದಿಶಾ-ರೈಸೆನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹಲಾಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ತೆರೆದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ಮೊದಲು, ಭೋಪಾಲ್‌ನ ವಾನ್ ವಿಹಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

''ಜನವರಿ 29ರಂದು ಸತ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗೌದ್‌ನಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಕುಂದ್‌ಪುರ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಭೋಪಾಲ್‌ನ ವನ್ ವಿಹಾರ್‌ಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ರಣಹದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ತೆರೆದ ಗಾಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಣಹದ್ದಿನ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಉಪಗ್ರಹ ರೇಡಿಯೋ ಕಾಲರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು'' ಎಂದು ವನ್ ವಿಹಾರ್‌ನ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ: ಹಲಾಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ರಣಹದ್ದು ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್‌ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ರಣಹದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯ ಧೋಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವಿದಿಶಾ ಡಿಎಫ್‌ಒ ಹೇಮಂತ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು.

ಯುರೇಷಿಯನ್ ಗ್ರಿಫಿನ್ ರಣಹದ್ದು ಏಷ್ಯಾದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 6ರಿಂದ 11 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿರುವ ಈ ರಣಹದ್ದು ತನ್ನ ಬಿಳಿ ಗರಿಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸುತ್ತ ಬಿಳಿ ಹಾರದ ರೀತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ರೆಕ್ಕೆಗಳು 2.5ರಿಂದ 2.8 ಮೀಟರ್​ವರೆಗೆ ಇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ’ಮುಖಿ’ ಚೀತಾ: 27ಕ್ಕೆ ಏರಿದ Cheetahs ಸಂಖ್ಯೆ; ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಭ್ರಮ

