ಪತಿಯ ಅತಿಯಾದ ಗೊರಕೆ: ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಪತ್ನಿ
ಅತಿಯಾದ ಗೊರಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾ? ಇದು ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : July 2, 2026 at 6:10 PM IST
ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಪತಿಯ ಅತಿಯಾದ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಪತ್ನಿಯು ತನಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ, ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮನಸು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಅಚ್ಚರಿ ಅನ್ನಿಸಿದರೂ ಸತ್ಯ. ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇದೊಂದು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದಿರುವ ವೈದ್ಯರು, ಇದು ಒಬ್ಬರದ್ದು ಇಬ್ಬರದ್ದು ಕಥೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಯ ಕಥೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ(ಒಎಸ್ಎ) ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿದ್ರಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸ್ಥಾನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ತಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕರಿಂದ ಉಳಿದ ದಾಂಪತ್ಯ: ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ ರೀಟಾ ತುಲಿ ಎಂಬುವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಗೊರಕೆಯ ಶಬ್ದವು ಅವಳ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅವಳ ಪತಿ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅದು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಂತಕ್ಕೂ ತೆರಳಿತು. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರರ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಎದೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಪ್ರಖರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ''ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವು ಶೇಕಡಾ 95 ರಿಂದ 50-60ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಏಮ್ಸ್ ಒಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15-20 ರಿಂದ 50-60 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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