SIR ವರದಿ ಪ್ರಕಟ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 34 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆ; ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಳ
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಗದೀಶ್ ದೇವ್ಡಾ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಭೂರಿಯಾ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
Published : February 22, 2026 at 5:22 PM IST
ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ನ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಇಬ್ಬರು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ.
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಗದೀಶ್ ದೇವ್ಡಾ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಭೂರಿಯಾ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಚಿವರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಾರಂಗ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ: ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 3.425 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತದಾರರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ 4.247 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ, 8.49 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತದಾರರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 53.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಧಾನಿ ಭೋಪಾಲ್ನ ಗೋವಿಂದಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಗೌರ್ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 2023ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗೋವಿಂದಪುರದಲ್ಲಿ 320,746 ಮತದಾರರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನರೇಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2023ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2026 ರಲ್ಲಿ 65,579 ಮತದಾರರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಸಚಿವರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ : ಗೋವಿಂದಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಗೌರ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದಪುರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 72,179 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ನರೇಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಾರಂಗ್ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ 65,579 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಂದೋರ್ 1 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಸಚಿವ ಕೈಲಾಶ್ ವಿಜಯವರ್ಗಿಯವರು ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ 52,537 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಸಚಿವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ 42,416 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಬಲ್ಪುರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಧಾನಸಭೆ - ಸಚಿವ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 25 ಸಾವಿರದ 672 ಮತದಾರರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರ್ಖಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಸಚಿವ ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ 19,723 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ರೇವಾ ವಿಧಾನಸಭೆ - ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶುಕ್ಲಾ ಈ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 18 ಸಾವಿರದ 393 ಮತದಾರರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಉಜ್ಜಯಿನಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4,471 ಮತದಾರರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹರ್ಸುದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಸಚಿವ ವಿಜಯ್ ಶಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ 7,248 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ನರಸಿಂಗಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆ - ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 6 ಸಾವಿರದ 66 ಮತದಾರರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ವರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ - ತುಳಸಿ ಸಿಲಾವತ್ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ 1,763 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಗದರ್ವಾರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಸಚಿವ ಉದಯ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ 1,475 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಂಡ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ – ಸಚಿವ ಸಂಪಾಟಿಯಾ ಉಯಿಕಿ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 72 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
ದಿಮ್ನಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ - ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ 9,505 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಗದೀಶ್ ದೇವ್ಡಾ ಅವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2023ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೇವ್ಡಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 100 ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಹರ್ಗಢ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2,45,608 ಮತದಾರರಿದ್ದರು. ಇದು 2026ರಲ್ಲಿ 2,45,708ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಭೂರಿಯಾ ಅವರ ಪೆಟ್ಲಾವಾಡ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ 6,886 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2,88,592 ಮತದಾರರಿದ್ದರು. ಇದು 2026ರಲ್ಲಿ 2,95,478ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ