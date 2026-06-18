ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿವೆ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೈದರಾಬಾದ್- ಮೈಸೂರು ರಾಜರವರೆಗಿನ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು
ಸಿಂಧಿಯಾ ಮತ್ತು ಹೋಳ್ಕರ್ ರಾಜವಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಫೋಟೋಗಳು 1860 ಮತ್ತು 1875ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಗೂ ಹಿಂದಿನದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : June 18, 2026 at 5:34 PM IST
ಭೋಪಾಲ್: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋಗಳು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅವಧಿಯ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ 12 ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜರ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಸಿಂಧಿಯಾ ಮತ್ತು ಹೋಳ್ಕರ್ ರಾಜವಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಫೋಟೋಗಳು 1860 ಮತ್ತು 1875 ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಗೆ ಹಿಂದಿನದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಜೊತೆ ರಾಜರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ: ಈ ಫೋಟೋಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಪೂನಾ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಎಂದು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. ವಾಸಿಮ್ ಖಾನ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ರಾಜರು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರಬಹುದು. ನಂತರ ಈ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಣಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೋಳ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧಿಯಾ ರಾಜವಂಶಗಳ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರ ಜೊತೆಗೆ, ಚಾರ್ಖರಿಯ ಸಣ್ಣ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯವಾದ ಆಗಿನ ಮಹಾರಾಜ ಮಲ್ಖಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವೂ ಇದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಡಳಿತಗಾರರು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 12 ಆಡಳಿತಗಾರರ ಚಿತ್ರವಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ರಾಜರ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನ ಮೂರು ರಾಜರ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ: ಈ ಅಪರೂಪದ ಆಲ್ಬಂನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮೀರ್ ಮಹಬೂಬ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವಿದೆ. ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಾಜ್ಯದವರು. ಇವರು ಮೀರ್ ಮಹಬೂಬ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಐದನೇ ನಿಜಾಮ್ ಅಫ್ಜಲ್ - ಉದ್ - ದೌಲಾ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಮತ್ತು ಅವರು 1869ರಿಂದ 1911 ರವರೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮಹಾರಾಜ ಸಯಾಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ: ಮಹಾರಾಜ ಸಯಾಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರನ್ನು ಬರೋಡಾ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ದಾರ್ಶನಿಕ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಡಳಿತಗಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಡಾ. ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಒದಗಿಸಿದವರು ಸಯಾಜಿರಾವ್. ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು.
ಮಹಾರಾಜ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ: ಮಹಾರಾಜ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಾಜವಂಶದ ಕೋಟೆ ಅರಸು ಶಾಖೆಯ ಸರ್ದಾರ್ ಚಿಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಅರಸರ ಮೂರನೇ ಮಗ. ಅವರ ತಾಯಿ, ರಾಜಕುಮಾರಿ ಪುಟ್ಟಮಣಿ ದೇವಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 3ರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರನನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಹೋಳ್ಕರ್ ಅವರ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ: ತುಕೋಜಿರಾವ್ ಹೋಳ್ಕರ್ 2ರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರು ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಹೋಳ್ಕರ್ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾರಾಜರಾದರು. ಅವರು 1887ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. 1887 ಜೂನ್ 20ರಂದು ನೈಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. 1903ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ 12 ವರ್ಷದ ಮಗ ತುಕೋಜಿರಾವ್ ಹೋಳ್ಕರ್ 3ಗಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬರ್ವಾಹಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.
ಮಹಾರಾಜ ಮಲ್ಖಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ: 1860ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಮಲ್ಖಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಚರಖಾರಿಯ ಆಡಳಿತಗಾರರಾದರು, ರಾಜಾ ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದರು. ಅವರು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು.
ಮಹಾರಾಜ ತಿರುನಾಳ್ ರಾಮವರ್ಮರ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ: 1846ರಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಂಕೂರು ರಾಜಮನೆತನದ ತಿರುನಾಳ್ ರಾಮ ವರ್ಮ ಅವರನ್ನು ತಿರುವಾಂಕೂರು ರಾಜ್ಯದ ಇಳಯ ರಾಜ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆಯಿಲ್ಯಂ ತಿರುನಾಳ್ ಎಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 1880ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಹಾರಾಜ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಯಾಜಿ ರಾವ್ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ: ಇವರನ್ನು ಭಾಗೀರಥ ಸಿಂಧಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಹನುವಂತ್ ರಾವ್ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರ ಮಗ. ಅವರು ಜಂಕೋಜಿರಾವ್ ಸಿಂಧಿಯಾ 2ರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ. ಜಂಕೋಜಿರಾವ್ ಸಿಂಧಿಯಾಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಮಹಾರಾಣಿ ತಾರಾ ಬಾಯಿ ರಾಜೇ ಸಾಹಿಬಾ ಅವರು ಭಾಗೀರಥ ರಾವ್ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದರು.
ಸವಾಯಿ ಮಾಧೋ ಸಿಂಗ್ 2ರ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ: ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಸಹೋದರ ಅವರನ್ನು ಇಸಾರ್ದಾ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಟೋಂಕ್ ನವಾಬನ ಅಶ್ವದಳದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ದಾರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ, ಅವರು ಆಗಿನ ಜೈಪುರದ ಆಡಳಿತಗಾರ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ 2ರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರ ಮರಣದ ಮೊದಲು, ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ದತ್ತುಪುತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಧೋ ಸಿಂಗ್ 2 ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜೈಪುರದ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು 42 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಅಸ್ಮಾನ್ ಜಾ ಅವರ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ: ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಸ್ಮಾನ್ ಜಾ, ಸುಲ್ತಾನ್- ಉದ್ - ದಿನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಮಗ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರಫಿ-ಉದ್-ದಿನ್ ಖಾನ್ ದತ್ತು ಪಡೆದರು. ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಇನ್ನು ಮೂವರು ರಾಜರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಭಾಗವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ: 'ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಂ' ಉಪಕ್ರಮದಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಡಾಟಿಯಾ ಅವರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. ವಾಸಿಮ್ ಖಾನ್ ವಿವರಿಸುವಂತೆ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಡಾಟಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂಗಡಿಯವನು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 55 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಯಾರೋ ಈ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲು ಅವನ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋದರು. ಅಂಗಡಿಯವನು ಅದನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಡಾಟಿಯಾ ನಿವಾಸಿ ರಾಧಾವಲ್ಲಭ ಮಿಶ್ರಾ ಈ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದ್ದರು.
ರಾಧಾವಲ್ಲಭ ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಇದನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಛಾಯಾಚಿತ್ರವು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಡಿಯವನು ಅದನ್ನು ರಾಧಾವಲ್ಲಭ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ರಾಧಾವಲ್ಲಭ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು ಡಾಟಿಯಾದ ಮಹಾರಾಜನ ರಾಜ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿದ್ದರು.
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