ಪಡಿತರಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಿಡಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ; ಅರ್ಹ ದಾಖಲೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ 5 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬ ನಾಪತ್ತೆ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಡಿತರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

Crowds gathered at the fair price shop
ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ (ETV Bharat)
ಭೋಪಾಲ್(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಉಚಿತ ಪಡಿತರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಚ್ಚರಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಆಧಾರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ಸಮಗ್ರ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ 5,00,000 ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 12.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (PDS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 28 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸುಮಾರು 52.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಿಡಿಎಸ್ ಮಾದರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ವರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನುಸರಿಸಿ, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಅನರ್ಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭೋಪಾಲ್‌ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 12 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ: ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ 23.68 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 3.03 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಸರಿಸುಮಾರು 13.50 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಡಿತರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು (ETV Bharat)

ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಆದಾಯ, ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯು ಹಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಗರ ಕಾರ್ಡ್‌ದಾರರನ್ನು ಈಗ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅರ್ಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, 5 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಣ್ಮರೆ: ಉಚಿತ ಪಡಿತರಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ಸಮಗ್ರ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ತಕ್ಷಣ, 5,00,000 ಕುಟುಂಬಗಳು ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ಕರ್ಮವೀರ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಸಕ್ರಿಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ರಮಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬಡವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪಡಿತರವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನರ್ಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

