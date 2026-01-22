ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ಯುವತಿ: ಇವರು ಬೆಳೆಯುವ 1KG ಅಣಬೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1 ಲಕ್ಷ!
ಭೋಪಾಲ್ನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 22, 2026 at 6:36 PM IST|
Updated : January 22, 2026 at 6:56 PM IST
ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಸಾವಿರ ಚದರ ಅಡಿ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಭೋಪಾಲ್ನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತೋಟವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಾಲಯದಂತಹ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 'ಕಿಡಜಾಡಿ' (ಕಾರ್ಡಿಸೆಪ್ಸ್) ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಅಣಬೆ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭೋಪಾಲ್ನ ಭಾವಡಿಯಾ ಕಲಾ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ದೇವಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಈ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಅವರು ಬಯೋಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಡಿಸೆಪ್ಸ್ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್ನಂತಹ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೇವಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಲ್ಯಾಬ್ : ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವಿಕಾ ಸಿಂಗ್, 'ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಣಬೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಮನೆಯ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಡೀ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ನಾನು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತಾಪಮಾನವು 17 ರಿಂದ 19 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತೆ ನಾನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಲ್ಯಾಬ್ ರಚಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಾನು ಈ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು : 'ಈ ಅಣಬೆಗಳ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 70 - 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೆಳೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಅಣಬೆ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸೆಟಪ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ಕೆಜಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೀಗಿದೆ : 'ಮೊದಲು ನಾವು ದ್ರವ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ನಾವು ಕಂದು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಣಬೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಕಂದು ಅಕ್ಕಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಣಬೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ದೇವಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಏಕೆ? : ಮಶ್ರೂಮ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 1, ಬಿ 2, ಬಿ 12 ನಂತಹ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದ್ರೋಗ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು "ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗೋಲ್ಡ್" ಮತ್ತು "ಹಿಮಾಲಯನ್ ವಯಾಗ್ರ" ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಟನ್, ಆಯ್ಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕಿ ಮುಂತಾದ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಅಣಬೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಣಬೆ ಈ ಅಣಬೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಅಣಬೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಇತರ ಅಣಬೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇವು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಅಣಬೆ ಸೇವನೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅಣಬೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
