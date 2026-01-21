ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಡಕಾಯಿತಿ ಕನ್ಯೆ! ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯದೇ ಐದು ಬಾರಿ ಮದುವೆ, ವಂಚಕಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ
ಐವರು ಪುರುಷರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ವಂಚಕಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕಠಿಣ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈಕೆಯ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಮದುವೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಮಕ್ಮಲ್ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 21, 2026 at 8:10 PM IST
ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ಒಂದು ಬಾರಿ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಕನ್ಯೆಯರು ನೂರೆಂಟು ಬಾರಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿವರ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹುಡುಗಿಯರೇ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯುವಕರು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕನ್ಯಾನ್ವೆಷಣೆಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಬಯಸುವ ಯುವಕರು ಇಲ್ಲೋರ್ವ ಚಾಲಾಕಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಿದೆ.
ಈ ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರಲ್ಲ.. ಐವರು ಪುರುಷರನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದ ಈಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಕುಬೂದಿ ಎರಚಿ, ಅವರನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ ಈ ಚಾಲಾಕಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 2 ವರ್ಷದ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ಭೋಪಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯದೇ ಐವರು ಪುರುಷರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಹಿಳೆ ಈಗ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಐವರು ಪುರುಷರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಾ ವಂಚಕಿಯ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಗೋಪ್ಯ ವಿವಾಹ: ಈಕೆಯ ಹೆಸರು ಹಸೀನಾ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ವರು ಪುರುಷರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಈಕೆಗೆ ಐದನೇ ಮದುವೆ ವೇಳೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೇವಲ ಆಸ್ತಿ ಲಪಟಾಯಿಸಲು ಈಕೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಕೆ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದಾಗ ವಂಚನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ಬಡ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುವ ಪುರುಷರೇ ಈಕೆಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್: ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿರುವ ವಂಚಕಿ, ಬಡ ಮತ್ತು ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿರುವ ಪುರುಷರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಕೆಡವುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯನಿಂದ ಸಾಥ್: ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಹಸೀನಾ ಮದುವೆ ಆದ ಬಳಿಕ ತಾನು ವರಿಸಿದ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಕೆಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡಂದಿರ ಮನೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಕೃತ್ಯ: ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಮೇಘಾ ಅಗ್ರವಾಲ್, ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಇದೊಂದು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಕೃತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಾಲಾಕಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಡಕಾಯಿತಿ ಕನ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
'' ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯದೇ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಕಾನೂನಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ. ಇದು ಕೇವಲ ಮದುವೆ ವಂಚನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಂಚಕಿಯನ್ನು ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 82 ಬಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 495 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನವಿಲ್ಲದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು "ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ" ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸಹೋದರಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿ ₹1.53 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು