ETV Bharat / bharat

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ ಜನ ಸುರಾಜ್​ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದ ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾರೆ ರಿತೇಶ್ ಪಾಂಡೆ

ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾರೆ ರಿತೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ ಜನ ಸುರಾಜ್​ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ.

RITESH PANDEY RESIGNS JSP
ರಿತೇಶ್ ಪಾಂಡೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 12, 2026 at 7:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾರೆ ರಿತೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಜನ ಸುರಾಜ್​ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷ ತೊರೆದಿರುವುದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ರಿತೇಶ್ ಪಾಂಡೆ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದು ನಾನು ಜನ್ ಸುರಾಜ್​ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಿತೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಜನ್ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಜನ್ ಸುರಾಜ್​ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ್ದರು. 2025 ಜುಲೈ 18 ರಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. ರಿತೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋಲುಂಡರು. ಇದೀಗ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ರಿತೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ರೋಹ್ತಾಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಗಹರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಸೋಲು ಕಂಡರು. ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ತಾರೆ ಕೇವಲ 16,298 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು. ಜೆಡಿಯುನ ಬಶಿಷ್ಠ ಸಿಂಗ್ 92,485 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಗೆದಿದ್ದರು. ಬಿಎಸ್‌ಪಿಯ ಉದಯ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ 56,809 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ 39,333 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದ ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ: 2025ರ ನವೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣಾಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ (ಜೆಎಸ್​ಪಿ) ನೆಲಕಚ್ಚಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯ ನಿಪುಣನ ಪಕ್ಷವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ, 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಕಿಶೋರ್​ ಅವರು ಜೆಎಸ್​ಪಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. 243 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 238 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪಕ್ಷ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಜೆಎಸ್​​ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 98 ಪ್ರತಿಶತ ಠೇವಣಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

RITESH PANDEY LEFT JAN SURAAJ
PRASHANT KISHOR
JAN SURAAJ PARTY
ರಿತೇಶ್ ಪಾಂಡೆ
RITESH PANDEY RESIGNS JSP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.