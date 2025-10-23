ETV Bharat / bharat

ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಯಕ: ಆಗೊಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು.. ಇದು ಈ ಮಹಾನಗರದ ನೀರು ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಕಥೆ.. ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಭಿಷ್ಟಿವಾಲಾಗಳ ಬದುಕು!

ಭಿಷ್ಟಿವಾಲಾ ಎಂಬ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಂಗಾಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಡೇ ಅವರು ಬಂಗಾಳದ ಈ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Bhistiwala the story of the water carriers of Kolkata
ಇದು ಈ ಮಹಾನಗರದ ನೀರು ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಕಥೆ (ETV Bharat)
Published : October 23, 2025 at 6:07 PM IST

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಗರದ ಜನರು ಭಿಷ್ಟಿವಾಲಾಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಅವರೇ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜುದಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೇಕೆ ಚರ್ಮದ ಚೀಲವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಚೀಲವನ್ನು 'ಮಶಾಕ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಶಾಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ತಂಪಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 'ಭಿಷ್ಟಿ' ಪರ್ಷಿಯನ್ 'ಬಿಹಿಷ್ತ್' ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಭಿಷ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಈ ನೀರು ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆಗೊಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು.. ಇದು ಈ ಮಹಾನಗರದ ನೀರು ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಕಥೆ (ETV Bharat)

ಆಡಳಿತಗಾರರು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಾವಿಗಳು, ಮಳೆನೀರು ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಭಿಷ್ಟಿಯು ವಿತರಣೆಯ ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮನೆಮನೆಗೆ ಪೈಪ್​ ಲೈನ್​ ಗಳು ಬರುವವರೆಗೂ ಇವರ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಶೋಧಕ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಸೌವಿಕ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವ ಭಿಷ್ಟಿವಾಲಾಗಳು (ETV Bharat)

ಇದಕ್ಕಿದೆ ಶತಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ: 1539ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಚೌಸಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಕದನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಿಷ್ಟಿ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹುಮಾಯೂನ್‌ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದನು. ಭಿಷ್ಟಿವಾಲಾನ ನೆರವಿನಿಂದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹುಮಾಯೂನ್​ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊಘಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಖಂಡದ ಮಿಲಿಟರಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಿಷ್ಟಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ನೀರುಧಾರಕರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸೇನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.

ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಯಕ- ಭಿಷ್ಟಿವಾಲಾ (ETV Bharat)

ಆ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭಿಷ್ಟಿವಾಲಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಬಂಗಾಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಢಾಕಾ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಭಿಷ್ಟಿವಾಲಾಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರು. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೇ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೀರು ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಭಿಷ್ಟಿವಾಲಾಗಳು (ETV Bharat)

ನನಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೆನಪಿಲ್ಲ, ನಾವೂ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆಸಿಲ್ಲ: "ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜ ಭಿಷ್ಟಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅವರು ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಆಗ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಚರ್ಮದ ಚೀಲದ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಚೀಲಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದೆವು, ಆದರೂ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಂತರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಿಷ್ಟಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಕೆಲವು ಜನರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಈಗ ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಹಾರದ ಕತಿಹಾರ್‌ನ 60 ವರ್ಷದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಭಿಷ್ಟಿವಾಲಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೆಜೌಲ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರುಪೂರೈಸುವ ಭಿಷ್ಟಿವಾಲಾಗಳು (ETV Bharat)

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಭಿಷ್ಟಿವಾಲಾಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬಿಹಾರದ ಕತಿಹಾರ್‌ಗೆ ಸೇರಿದವರು. ನೀವು ಬೋ ಬ್ಯಾರಕ್ಸ್, ಎಲಿಯಟ್ ರಸ್ತೆ, ಬೌಬಜಾರ್, ರಿಪನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ವೃಂದಾಬನ್ ದಾಸ್ ಲೇನ್, ರಫಿ ಅಹ್ಮದ್ ಕಿದ್ವಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ, ನೀವು ಭಿಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮಶಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಮಾತ್ರವೇ ಅವು ಇವೆ. ಪ್ರತಿ ಮಶಕ್ ಅಥವಾ ಭಿಷ್ಟಿ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 30 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಬಲ್ಲದು. ಈ ಚರ್ಮದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಭಿಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮಶಕ್ ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಮಶಕ್‌ಗೆ 3500 ರಿಂದ 4000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.

ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರುಪೂರೈಸುವ ಭಿಷ್ಟಿವಾಲಾಗಳು (ETV Bharat)

ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಡೆದವು ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಿತು: ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿಗಳು ಈಗ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಅವುಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲದಾಗಿವೆ. ಭಿಷ್ಟಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮರೆತುಹೋದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವೂ ಹೌದು.

ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಯಕ- ಭಿಷ್ಟಿವಾಲಾ (ETV Bharat)

ಭಿಷ್ಟಿವಾಲಾಗಳು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮುಂಜಾನೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮಾಶಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಓಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ-ಲೇನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲೆದಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವರು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಯಕ- ಭಿಷ್ಟಿವಾಲಾ (ETV Bharat)

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಸ್‌ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಂಗ್ಲೋ-ಇಂಡಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ಚೀನಿಯರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮನೆಗಳನ್ನು ಇಂದು ನೀರಿನ ಪಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಷ್ಟಿವಾಲಾಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಿಷ್ಟಿವಾಲಾಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಬಹುಪಾಲು ಜನರಿಗೆ ಈ ನೀರು ಸಾಗಿಸುವವರ (ಭಿಷ್ಟಿವಾಲಾಗಳು) ಸೇವೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಶಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡಾ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

