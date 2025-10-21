ETV Bharat / bharat

ದಲಿತ ಯುವಕನನ್ನು ಥಳಿಸಿ ಮೂತ್ರ ಕುಡಿಸಿದ ಆರೋಪ:3 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಮಾನುಷ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಥಳಿಸಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ಕುಡಿಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

bhind-dalit-youth-allegations-beating-forcing-drink-urine-3-accused-detained
ದಲಿತ ಯುವಕನನ್ನು ಥಳಿಸಿ ಮೂತ್ರ ಕುಡಿಸಿದ ಆರೋಪ:3 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ (File photo ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 21, 2025 at 6:06 PM IST

ಭಿಂಡ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದಲಿತ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಥಳಿಸಿ, ಮೂತ್ರ ಕುಡಿಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಭಿಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಜನರು ಭಯಭೀತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ಯುವಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವಕರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಥಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಲಿತ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದು, ಭಿಂಡ್‌ನ ಅಜುದ್ದಿಪುರ ನಿವಾಸಿ. ಈತ ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಭಿಂಡ್‌ನ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಥಳಿಸಿದ ಆರೋಪ: ಸೋಮವಾರ ಸೋನು ಬರುವಾ, ಅಲೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಛೋಟು ಅವರ ಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀಪ್ ಓಡಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಯುವಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಮೂವರು ಯುವಕರು, ಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಳಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ನನ್ನ ಮಗ ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಮೂವರು ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಭಿಂಡ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಸೆಮ್ರಾಪುರ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ಕುಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೋನು ಬರುವಾ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಥಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು: ಆರೋಪಿಯ ಕುಟುಂಬವು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿ ಅಲೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸೌರಭ್ ಶರ್ಮಾ, ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂವರು ಯುವಕರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ಕುಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಎಸ್ಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಭಿಂಡ್ ಎಎಸ್ಪಿ ಸಂಜೀವ್ ಪಾಠಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

