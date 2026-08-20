ಗುಜರಾತ್: ವಿಷಪೂರಿತ ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 6ಕ್ಕೇರಿಕೆ
ಬಾಧಿತರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : August 20, 2026 at 11:58 AM IST
ಅಹಮದಾಬಾದ್(ಗುಜರಾತ್): ಭಾವನಗರದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೀಗ 6ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ 18 ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧವಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ವಿಷಪೂರಿತ ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾವನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ಅವರು, "ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದು ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಗೆ ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಘೋಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾರ್ಖಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜಾಮ್ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜಾಮ್ನಗರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ಭಾವನಗರದ ಇತರ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರದ ಭರತ್ ನಗರ, ತಲಾಜಾ ಜಕಾತ್ನಾಕ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಯಬಿದ್ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರೂ ಕೂಡ ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಟ್ಟು 22 ಮಂದಿ ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದು, 18 ಮಂದಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಾಧಿತರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು ವಾರ್ಟೇಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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