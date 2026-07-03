ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ: ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಪತ್ತೆ: ಇವುಗಳು ನೀಡುತ್ತವಾ ಮಳೆಗಾಲದ ಸೂಚನೆ
ಗುಜರಾತಿನ ಭರೂಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 3, 2026 at 2:31 PM IST
ಭರೂಚ್ (ಗುಜರಾತ): ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಎಂಬಂತೆ ಭರೂಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಂದು, ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುವುದು ಅಧಿಕ. ಆದರೆ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗುವುದು ತೀರಾ ಅಪರೂಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ದೃಶ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಖುಸಿ ತರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ಭುತಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇವುಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬರಲು ಕಾರಣ: ಅಮೋದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭರೂಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೇವಾಂಶಭರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಳದಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಳದಿ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು 'ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಲ್ ಫ್ರಾಗ್' (Indian Bullfrog) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಗಂಡು ಬುಲ್ಫ್ರಾಗ್ನ ಬಣ್ಣವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಗ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು.
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥಗೆ ಹೋಗುವ ಕಪ್ಪೆಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಬುಲ್ಫ್ರಾಗ್ಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ನೆಲದಡಿ ಹೊಕ್ಕು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಅಥವಾ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಹೊರ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗ. ನೀರು ತುಂಬಿದ ಹೊಲಗಳು, ಕೊಳಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗಂಡು - ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು.
ಭರೂಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಯು ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ, ನೀರಿನ ಮೂಲ, ಹೊಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾಲ ಬುಲ್ಫ್ರಾಗ್ಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಳದಿ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಹಿಂಡುಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಮೋದ್, ಹನ್ಸೋತ್, ವಾಗ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಹಳದಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುವುದುಂಟು. ಆದರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮತೋಲನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಭಾರತೀಯ ಬುಲ್ಫ್ರಾಗ್ ಪರಿಸರದ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು.
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