30 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್: ವಿಶೇಷ ಲೋಗೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ
ಡಾ.ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಸುಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಅವರಿಂದ 1996ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : March 14, 2026 at 11:12 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯು 30 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಈ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಲೋಗೋವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜಿನೋಮ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಎಲ್ಲಾ ಅವರು ಲೋಗೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಂಪನಿಯ ಇದುವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವತ್ತ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಜಿನೋಮ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವ ಡಾ.ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಲಸಿಕೆ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಸುಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಅವರು 1996ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ, ಸಂಶೋಧನೆ-ಚಾಲಿತ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಆರಂಭಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಂಪನಿಯು, ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಜೀನೋಮ್ ವ್ಯಾಲಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಈಗ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಲಸಿಕೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನಾವೀನ್ಯಕಾರ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಾ ಅವರು ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, "30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯುತ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಸಿಕೆಯೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕು, ಸವಲತ್ತು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿದ ತಂಡಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಜನರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಶೋಧಕರು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಸಿಕೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಇತರರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸುಧಾರಿತ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಜೀನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅದೇ ಧ್ಯೇಯದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ: ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ." ಎಂದು ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಕೆ.ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮರುಸಂಯೋಜಿತ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ, ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಲಸಿಕೆ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ರೋಟವೈರಸ್, ಜಪಾನೀಸ್ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್, ಮಲೇರಿಯಾ (RTS, S), ಮತ್ತು ಟೈಫಾಯಿಡ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ COVID-19 ಲಸಿಕೆ COVAXIN® ನ ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ COVAXIN® ಭಾರತದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಪ್ರಬಲ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಲಸಿಕೆ ಬಹು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಬಳಕೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು.
ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ರೇಬೀಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೇಬೀಸ್ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ನಂತರದ-ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸೆಲಿಯನ್ ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಜೀನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಹಾರಗಳಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ನಿಖರ ವಿಜ್ಞಾನ, ನವೀನ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಕೀರ್ಣ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಲಸಿಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇಂದು, ಕಂಪನಿಯು 20 ಲಸಿಕೆಗಳ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಅಂಕಲೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು 220 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಜೂರು ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು 125 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ 9 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೋಸ್ಗಳ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ 220ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 415 ಫೈಲ್ಗಳು, 20 ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು 4 ಬಯೋಥೆರಪಿಟಿಕ್ಗಳ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ, 125 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು WHO ಪೂರ್ವ-ಅರ್ಹತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 9 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿರುವ ಇದರ ಪ್ರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ H1N1, ರೋಟವೈರಸ್ (ROTAVAC®), ಜಪಾನೀಸ್ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ (JENVAC®), ರೇಬೀಸ್ (ಚಿರೋರಾಬ್® ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾಬ್®), ಚಿಕನ್ಗುನ್ಯಾ, ಜಿಕಾ, ಕಾಲರಾ (HILLCHOL®), ಮಲೇರಿಯಾ (RTS,S), ಮತ್ತು ಟೈಫಾಯಿಡ್ಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟೆಟನಸ್-ಟಾಕ್ಸಾಯ್ಡ್ ಸಂಯೋಜಿತ ಲಸಿಕೆ (ಟೈಪ್ಬಾರ್ TCV®) ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
