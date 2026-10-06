ಪ.ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಅಸ್ಸೋಂ, ಪುದುಚೇರಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಎಜೆಯುಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್
ಮೂರು ರಾಜ್ಯದ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪುದುಚೇರಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಇಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : October 6, 2026 at 10:58 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ : ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಸ್ಸೋಂನ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರೆಜಿನಗರ ಮತ್ತು ನಂದಿಗ್ರಾಮ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುರಾಂತಕಂ ಮತ್ತು ಧಾರಾಪುರಂ, ಪುದುಚೇರಿಯ ತಟ್ಟಂಚಾವಡಿ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಸೋಂನ ನಾಗಾಂವ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಕಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.
Bypoll #LIVE Update: As of 9 AM, Assam's Nagaon Lok Sabha constituency records 17.68% voter turnout. Madurantakam in Tamil Nadu - 15.99% Dharapuram in TN - 17.55% Rejinagar in West Bengal - 18.05% Nandigram in WB - 20.89% Click to read full updates: https://t.co/VwEvSgGQhx https://t.co/7I81dkirbD— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 6, 2026
ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಗಳ ಪೈಕಿ, ಪೂರ್ವ ಮೇದಿನಿಪುರದ ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.
ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿಯು ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹಸಿರಾಣಿ ರಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ.
ರೆಜಿನಗರ ಮತ್ತು ನೌಡಾ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ ಅವರು ನೌಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ರೆಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ತೆರವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವವಣೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಕಬೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ: ಆಮ್ ಜನತಾ ಉನ್ನಯನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ರೆಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಜಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಹಲವು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಜೋರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಬೀರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ಸೋಂನ ನಾಗಾಂವ್ ಚುನಾವಣೆ: ಅಸ್ಸೋಂನ ನಾಗಾಂವ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಸಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಪ್ರದ್ಯುತ್ ಬೋರ್ಡೊಲೊಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ, ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದಿಸ್ಪೂರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುರಾಂತಕಂ ಮತ್ತು ಧಾರಾಪುರಂ ಮೀಸಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಸಾಗಿದೆ. ಮಧುರಾಂತಕಂನಲ್ಲಿ 27 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರಾಪುರದಲ್ಲಿ 22 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚುನಾವಣೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಟಿವಿಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಾದ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ.
ಪುದುಚೇರಿ ಉಪಚುನಾಣೆ: ಪುದುಚೇರಿಯ ತಟ್ಟಂಚಾವಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ರಂಗಸಾಮಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಂಚಾವಡಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಂ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಮಂಗಳಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ತೆಟ್ಟಂಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಸಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆದ ಮತದಾನದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಸ್ಸೋಂ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 17.68ರಷ್ಟು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುರಾಂತಕಂನಲ್ಲಿ 15.99ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಧಾರಾಪುರಂನಲ್ಲಿ 17.55ರಷ್ಟು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರೆಜಿನಗರದಲ್ಲಿ 18.05 ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 20.89ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕಾಲು ಮುರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ: ಎಸ್ಎಸ್ಕೆಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಮತಾ ಪರ ವಕೀಲರು