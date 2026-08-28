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ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ 6 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿ, ಪರಾರಿಯಾದ ಶಾಸಕರ ಪಿಎ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು, ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ!

ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಹಲವು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಇದೀಗ ತಮಗೆ ನ್ಯಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯು ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Bhadrachalam MLA's PA Collects RS.6 Crore Under Pretext of Jobs; Victims in Andhra Pradesh Too
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (File Photo)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 28, 2026 at 12:40 PM IST

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ಭದ್ರಾಚಲಂ (ತೆಲಂಗಾಣ ): ಭದ್ರಾಚಲಂ ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಹಲವು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಇದೀಗ ತಮಗೆ ನ್ಯಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯು ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಆರ್‌ಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಗೆದ್ದು ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಗುರು, ಬುರ್ಗಂಪಾಡ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಪುರಂ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಈತ ತಮಗೆ ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ಉದ್ಯೋಗಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಂದಲೂ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು 10 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ PA ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ 10 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದಿದ್ದ ಎಂಬ ವಿಚಾರವೂ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಮನುಗುರುನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆ - ಮಾವಂದಿರ ಊರಾದ ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂನಲ್ಲೂ ಈ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪತ್ತೆಗೆ ತಂಡ - ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು!: ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಭದ್ರಾಚಲಂ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಟೆಲ್ಲಂ ವೆಂಕಟರಾವ್, ಸಂತ್ರಸ್ತರು ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ತಾವು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆತನ ಪತ್ತೆಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ನೀಡದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭದ್ರಾಚಲಂ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಟೆಲ್ಲಂ ವೆಂಕಟರಾವ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

FRAUD UNDER PRETEXT OF JOBS
BHADRACHALAM MLA PA
ANDRA PRADESH CRIME
JOB CHEATING
FRAUD UNDER PRETEXT OF JOBS

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