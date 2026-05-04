ಭಬಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ 15,105 ಮತಗಳಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು

ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ತುರುಸಿನ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ 15,105 ಮತಗಳಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 4, 2026 at 9:58 PM IST

3 Min Read
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಭಬಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರುಸಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತು. ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ನಡುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹಾವು ಏಣಿ ಆಟ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸುಮಾರು 15,105 ಮತಗಳಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ತುರುಸಿನ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಬಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಿಂತು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.

lost

58812 ( -15105)

18 ಸುತ್ತುಗಳ ಎಣಿಕೆಯ ನಂತರ, ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ 11,003 ಮತಗಳಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಎಂಸಿ ವರಿಷ್ಠೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಬಲ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಬಂತು.

ಏಳನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ 17,000 ಮತಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ನಂತರದ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಎಂಟನೇ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ ಅವರ ಮುನ್ನಡೆ 15,494 ಮತಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಿತು, 10 ನೇ ಸುತ್ತಿನ ವೇಳೆಗೆ 12,131 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದು, 12 ಸುತ್ತುಗಳ ನಂತರ 7,184 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿತು.

ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ 15,105 ಮತಗಳಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು

14 ನೇ ಸುತ್ತಿನ ವೇಳೆಗೆ ಅಂತರವು 3,830 ಮತಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿದು, ಬಿಗಿಯಾದ ಸಮರಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಏರಿಳಿತದ ಹೋರಾಟದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದವು. ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 1,996 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 1,558 ಮತಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಈ ಏರಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ರಣರಂಗವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದ ಭಬಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ದಿನವಿಡೀ ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್‌ನನ್ನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪದ ನಡುವೆಯೇ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನ್ಹಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಖಾವತ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಆಗಲ ಅವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಾಗಲೇ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಅಂತರ ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಮಮತಾ ಸಿಡಿಮಿಡಿ: ಇದು ಗೆಲುವು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ? ಇದು ಅನೈತಿಕ ಗೆಲುವು. 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಇದು ಲೂಟಿ, ಲೂಟಿ, ಲೂಟಿ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.

ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಿಂದಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಬಾನಿಪುರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

