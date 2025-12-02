ETV Bharat / bharat

ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 'ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ' ಆ್ಯಪ್ ಕಡ್ಡಾಯ; ಇದು ಕಣ್ಗಾವಲೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ' ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Sanchar Saathi App
ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 2, 2025 at 9:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುವುದನ್ನು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಇದು ಕಣ್ಗಾವಲು- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೋಪಿಯನ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಇಲಾಖೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಆಮದುದಾರರು ತಮ್ಮ ವಂಚನೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿಯನ್ನು 90 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು.

ಟೆಲಿಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶದನುಸಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಅಥವಾ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಈ ಆ್ಯಪ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ದೇಶಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಆಮದುದಾರರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ನವೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

"ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಆಮದುದಾರರು ಈ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ 120 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಲಕರಣೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (IMEI) ಸಂಬಂಧಿತ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ IMEIಗಳ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ 15 ಅಂಕಿಯ IMEI ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವುದು ಜಾಮೀನುರಹಿತ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕಾಯ್ದೆ 2023ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಟೆಲಿಕಾಂ ಚಂದಾದಾರರು ವಂಚನೆಯ ಕರೆಗಳು, ಕಳೆದುಹೋದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​​ನ ಮೊದಲ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಸೆಟಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದೇ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಂಬಾಕು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ, ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವ ಮಸೂದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ; ಶೇ 28ರಿಂದ 40ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ!

TAGGED:

DYSTOPIAN SURVEILLANCE
K C VENUGOPAL
ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
NEW DELHI
SANCHAR SAATHI APP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.