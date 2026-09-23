ಚೀತಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ದಾಟಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್ಗೂ ಲಗ್ಗೆ; ದೇಶದ 10 ಕಡೆ ಹೊಸ ನೆಲೆ
ಚೀತಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ದಾಟಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್ನ 10 ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : September 23, 2026 at 7:51 PM IST
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೀತಾಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ನಾಮವಾಗಿದ್ದ ಚುಕ್ಕಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು(ಚೀತಾ) ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದು 4 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಸಾಗರ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುವ ಅವುಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಇತರ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ತಜ್ಞರ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ದೇಶದ 10 ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಚೀತಾಗಳಿವೆ?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಶಿಸಿಹೋಗಿದ್ದ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಫ್ರಿಕಾ, ನಮೀಬಿಯಾ, ಬೋಟ್ಸ್ವಾನದಿಂದ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹೀಗೆ ತಂದ, ಚೀತಾಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗ 20 ವಯಸ್ಕ ಮತ್ತು 36 ಮರಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 56 ಚೀತಾಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 53 ಚೀತಾಗಳು ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮೂರು ಗಾಂಧಿ ಸಾಗರ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿವೆ.
'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೀತಾ' ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು, ಗುರುತಿಸಲಾದ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು, ಕೇವಲ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವುಗಳು ಬದಲಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವೈಲ್ಡ್ಲೈಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೀತಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಬಿಲಾಲ್ ಹಬೀಬ್, ದೇಶದ 10 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ (PIL) ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈಗ ಕಾನೂನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೂ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆಷ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?: 2022ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 8 ಚೀತಾಗಳನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ನಂತರ, 2023ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ 12 ಚೀತಾಗಳು, 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾದಿಂದ 9 ಚೀತಾಗಳು ಬಂದವು. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ 29 ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 41 ರಷ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ, ಶೇಕಡಾ 31 ರಷ್ಟು ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾದಿಂದ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 28 ರಷ್ಟು ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿವೆ.
ಯೋಜನೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿವೆ. 9 ವಯಸ್ಕ ಮತ್ತು 17 ಮರಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 26 ಚೀತಾಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಚೀತಾಗಳ ಸಾವು ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದರೂ, ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ 53 ಚೀತಾ ಮರಿಗಳು ಜನಿಸಿವೆ. ಇದು ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೀತಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2022 ರಲ್ಲಿ 8 ಇತ್ತು. 2023 ರಲ್ಲಿ ಅದು 15ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. 2024 ರಲ್ಲಿ 24, 2025 ರಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಚೀತಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 56ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುನೋ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಸಾಗರ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೀತಾಗಳ ಮುಖ್ಯ ಬೇಟೆಯಾದ 'ಚೀತಲ್' (ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜಿಂಕೆ) ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಗಾಂಧಿ ಸಾಗರ್ನಲ್ಲಿ, ಚೀತಾಗಳು ನೀಲ್ಗೈ ಮತ್ತು ಚಿಂಕಾರಾಗಳನ್ನೂ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ವಿಸ್ತರಣೆ ಏಕೆ ಬೇಕು?: ಎಲ್ಲ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ಒತ್ತಡ ಏರ್ಪಡಬಹುದು. ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಈಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ವಾದ.
ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸುಮಾರು 84,000 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಚೀತಾಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17,000 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ರಿಂದ 50 ಚೀತಾಗಳು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೊದಲು, ಬೇಟೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ವಿಶಾಲ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ, ಮಾನವ ಪ್ರದೇಶದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಜಿ.ಎಸ್. ಭಾರದ್ವಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1947 ಮತ್ತು 1950ರ ನಡುವೆ ದೇಶದಿಂದ ಚೀತಾಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದವು. ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜಂಟಿ ಶ್ರಮದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪುನರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಚೀತಾವನ್ನು 1947ರಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಳಿದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಏಷ್ಯನ್ ಚೀತಾಗಳ ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೊರತಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಚೀತಾ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಬೇಟೆಯ ಲಭ್ಯತೆ, ಆವಾಸಸ್ಥಾನ, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
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