ಹೆಚ್ಚಿದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್ ಜ್ವರದ ಭೀತಿ; ಚಿತ್ತೂರು, ಕಾಕಿನಾಡ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕರಣ: ಏನಿದು Scrub Typhus ಸೋಂಕು?
ಸಣ್ಣ ಕೀಟ ಕಡಿತದಿಂದ ಹರಡುವ ಈ ಸೋಂಕಿನ ಸಾವಿನ ದರ ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಇದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಶ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 28, 2025 at 12:39 PM IST|
Updated : November 28, 2025 at 1:06 PM IST
ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್ ಜ್ವರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 26 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಏನಿದು ಸೋಂಕು?: ಉಣ್ಣಿ ಹೋಲುವ ಸಣ್ಣ ಕೀಟದಿಂದ ಈ ಸೋಂಕು ತಗುಲುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್ ರಿಕೆಟ್ಸಿಯಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಓರಿಯೆಂಟಿಯಾ ಸುಟ್ಸುಗಮುಶಿ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೀಟ ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದದ್ದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸೋಂಕು ಜ್ವರ, ಶೀತ, ತಲೆನೋವು, ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೋಂಕಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಸೋಂಕುಗಳು (ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್) ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಎಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣ?: ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಚಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 379 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾದರೆ, ಕಾಕಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ 141, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ 123 ಸೋಂಕು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಡಪದಲ್ಲಿ 94, ಶ್ರೀಪೋತಿಶ್ರೀರಾಮುಲು ನೆಲ್ಲೂರುನಲ್ಲಿ 86, ಅನಂತಪುರದಲ್ಲಿ 68, ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ 64, ವಿಜಯನಗರಂನಲ್ಲಿ 59, ಕರ್ನೂಲ್ನಲ್ಲಿ 42, ಅನಕಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 41, ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂನಲ್ಲಿ 34, ಅನ್ನಮಯ್ಯದಲ್ಲಿ 32, ಗುಂಟೂರಿನಲ್ಲಿ 31, ನಂದ್ಯಾಲ್ನಲ್ಲಿ 30 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದವರನ್ನು ಸರಳ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಮೂಲಕ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಸೋಂಕಿನ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಟೈಫಾಯಿಡ್ ಅಥವಾ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಶಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದದ್ದುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಶಂಕಿತ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್ಗಾಗಿ ಎಲಿಸ (ELISA) ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 2ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ರೋಗಿಯು ಕೋಮಾಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಹುದು. ರೋಗಿಯ ಸೋಂಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ 6 ರಿಂದ ಶೇ30ರವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೆಲವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಜಯವಾಡ, ಗುಂಟೂರು, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಕಾಕಿನಾಡ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೇ, 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ, ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಎಚ್ಚರ: ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ನಡುವೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ತಗಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೋಂಕು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಕೀಟ ಕಚ್ಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಮಣ್ಣು, ಪೊದೆಗಳು, ತೋಟಗಳು, ಹೊಲಗಳು, ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪೂರ್ಣ ತೋಳಿನ ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಸಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಹಾಸಿಗೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಕವರ್ ಮತ್ತು ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಕಾರಣ ಈ ಕೀಟಗಳು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಈ ಸೋಂಕು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರು ಆಟ ಆಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಆಟವಾಡುವಾಗಲೂ ಅವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 26 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಹೀಗಿದೆ.
- ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: 6,678
- ಗುರುತಿಸಲಾದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು: 1,317
