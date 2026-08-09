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ಯುವತಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ, 'ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ: ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಮೀಷನರ್​ ಸಲಹೆ

ಡೇಟಿಂಗ್​, ರೆಂಟಲ್​ ಬಾಯ್​ಪ್ರೆಂಡ್​ ಆ್ಯಪ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಜಾಹೀರಾತು (@XV.C. Sajjanar)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 9, 2026 at 1:39 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್: "ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು, ಕಾಫಿ ಕ್ಲಬ್​, ಸಿನಿಮಾ, ಶಾಪಿಂಗ್​ಗೆ ಹೋಗಲು ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಬೇಕೇ? ಹಾಗಾದರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ" ಎಂಬ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾದ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​, ಫೇಸ್​ಬುಕ್​ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು.

ಇವುಗಳು ಸೈಬರ್​ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?. ಹೌದು. ಈ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಯುವಕ- ಯುವತಿಯರನ್ನು ವಂಚನೆಯ ಖೆಡ್ಡಾಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವ ಸಮೂಹ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್​​ನ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಮೀಷನರ್​ ವಿ.ಸಿ. ಸಜ್ಜನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ರೆಂಟ್ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ವಂಚನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೆಂಟ್ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್-ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಎಂದು ಸಬೂಬು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಬುಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಐ ಬಳಸಿ ಸುಂದರ ಯುವಕರ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೆ: ವಂಚಕರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI)ಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಂದರ ಯುವಕರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪುಸಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಆರ್​ ಕೋಡ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ಆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಯುವತಿಯರನ್ನು ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೋಸಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದವರು ತಮ್ಮ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಕೂಡ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆನ್​​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ರೆಂಟ್​ ಬಾಯ್​ಫ್ರೆಂಡ್​ ಬುಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚಾಟಿಂಗ್, ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನೇ ದಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವೇನಾದರು ವಂಚನೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್​ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1930, cybercrime.gov.in ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

CP SAJJANAR
FRAUD APPS
ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ
ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಪೊಲೀಸ್
RENT BOYFRIEND APPS

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