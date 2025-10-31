ETV Bharat / bharat

100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಮಟನ್, ಚಿಕನ್, ಫಿಶ್ ಊಟ! ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಹಿಡಿದ ಕೆಫೆ

ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕಟ್ಟಿದ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮವೊಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

Women Serve Taste Of Empowerment In Odisha
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಸುಭದ್ರಾ ಕೆಫೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 31, 2025 at 4:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ: ಬಾದ್ಸಾ ಜುಸ್ಮಾನ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಣಾ

ಸಂಬಲ್ಪುರ(ಒಡಿಶಾ): ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಬಲ್ಪುರದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ 10 ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು 'ಸುಭದ್ರಾ ಕೆಫೆ' ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿದು ಬಂದವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಊಟೋಪಚಾರ ನೀಡುವ ಕೆಫೆ​ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನಾವೂ ಕೂಡ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾದೆಯಂತೆ ಇಂದು ಮಹಿಳೆ ಕಾಲಿಡದ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಇವರು ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆ.

ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ 'ಸುಭದ್ರಾ ಕೆಫೆ' ತೆರೆದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಸೋಜಿಗ. ಗೃಹಿಣಿಯರಾಗಿ, ಕೃಷಿಕರಾಗಿ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂಬ ಛಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಫೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಬಲ್ಪುರದಿಂದ ಸುಬರ್ಣಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಧಾಮಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಫೆ ತೆರೆದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಊಟ ಹಾಗೂ ಉಪಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ತೆರೆಯಲಾದ ಕೆಫೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮನೆಮಾತಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಫೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೆಫೆಗೆ ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಫೆಯ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ತರಹೇವಾರಿ ಊಟ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಫೆ ಹುಡುಕಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಹಣಕಾಸಿಗೂ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು, ದಿನಕ್ಕೆ 30,000 ರೂ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Between Huma Temple Sambalpur & Metkani Temple Subarnapur, Women Serve Taste Of Empowerment In Odisha
ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ರುಚಿಯಾದ ಆಹಾರ: ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಉಪಹಾರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಟನ್ ಕರಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 100 ರೂ.ಗೆ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಮೀನು ಮತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನೂ ಸಹ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟದ ಬೆಲೆ 70 ರೂ. ಹತ್ತಿರದ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 25-30 ರೂ.ಗೆ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ದಾಲ್​ ಸರಳ ಊಟ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 10-20 ರೂ.ಗೆ ನೀವು ರುಚಿಕರವಾದ ಟಿಫಿನ್ ಸವಿಯಬಹುದು. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಥಾಲಿ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ, ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ತಿನಿಸುಗಳು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸಿದರೆ, ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಅಥವಾ ಫಿಶ್ ಕರಿಯ ಪರಿಮಳ, ನೇರವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್‌ ಹುಡುಕಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು.

ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸರಳ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ತಿನಿಸು-ಊಟ-ಉಪಹಾರದ ರುಚಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪಿನ ಒಬ್ಬರಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಭೋಯ್.

ಸುಭದ್ರಾ ಕೆಫೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಾವೆಲ್ಲ ದಿನಕೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಮೆಟ್ಕಾನಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ (SHG) ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ದಿನ, ಮಾಣೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ವಿಡಿಯೊಗ್ರಾಫರ್ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಫೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸುಭದ್ರಾ ಕೆಫೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗ್ಡಾ, ಉಪ್ಮಾ, ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಬಾರಾ ರೈಸ್‌ನಂತಹ ತಿಂಡಿಗಳು ಈ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು. ನಂತರ, ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಊಟ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಕೆಫೆಯನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರುವಂತಾಗಿದೆ.

ಕೆಫೆ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ. 30,000 ವರೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 20,000 ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರದಂತಿರುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಗುಂಪಿನ 10 ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ರವರೆಗೆ ಈ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಕೆಫೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆದಾಯದಿಂದ ಮನೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಗಂಡಂದಿರು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ಸಹ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಂದ ಕೆಫೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೆಫೆಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರರಾದ ವಿಘ್ನಶಿನಿ ಪಧಿ.

Between Huma Temple Sambalpur & Metkani Temple Subarnapur, Women Serve Taste Of Empowerment In Odisha
ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ (ETV Bharat)

ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಕೆಫೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಪವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ನಾವು ಕೆಫೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಮೊದಲು, ನಾವು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕೆಲವರು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಫೆಯಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೆಫೆಗೆ ಮೊದಲು, ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹುಡುಕಿ ಬರುವಂತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಫೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ 'ದೀದಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಒಂದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೆಟಕಾನಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆ ಬಿಜುಲಿ ಬನಾಚೋರ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು, ನಾವು ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಆಹಾರವು ಮನೆಯಂತೆಯೇ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಖುಷಿತಾ ನಾಯಕ್.

ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪುಗಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಭದ್ರಾ ಕೆಫೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕಿ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ನಾಯಕ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಹಾ ಕುಡಿದು, ಕಪ್​ ತಿನ್ನಿ: ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು

TAGGED:

ODISHA
ALL WOMEN CAFE
ODISHA TOURISM
ಸುಭದ್ರಾ ಕೆಫೆ
SUBHADRA SHAKTI CAFE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಾ 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ!; ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ: ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇವು

ಅಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಇಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ತಾಣ! ಈ ಬಾರಿ ನಳಂದದ ಮತದಾರರ ಚಿತ್ತ ಯಾರತ್ತ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.