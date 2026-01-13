ETV Bharat / bharat

'ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇನೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು: ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ

ಸೇನೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ- ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ

ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ (ANI)
Published : January 13, 2026 at 3:12 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಉಗ್ರ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂರು ಸೇನೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ ಎಂದು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂರು ಪಡೆಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಮತ್ತು ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಭೀಕರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದರು.

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್​ ಇನ್ನೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ದುಸ್ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಸೇನೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಲಿದೆ. ಸೇನಾ ತುಕಡಿಗಳು, ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಗೃಹ, ರೈಲ್ವೆ, ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದವು ಎಂದು ಜನರಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳು ಉಡೀಸ್​ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಉಗ್ರರ 9 ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಅನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸೇನಾಪಡೆಗಳು ತಮ್ಮ ನೈಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದವು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜನರಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಶಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.

