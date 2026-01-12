ETV Bharat / bharat

ದರ್ಜಿ ಅಂಗಡಿಯ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬೃಹತ್​ ಕಲಾಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ ಫ್ಯಾಷನ್​ ಡಿಸೈನ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

6 ಅಡಿ ಉದ್ದ 5 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್​​ ಮೇಲೆ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಷನ್​ ಡಿಸೈನ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ರಚಿಸಿದೆ.

PM MODI PORTRAIT FROM WASTE CLOTH
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ (ETV Bharat)
Published : January 12, 2026 at 8:22 PM IST

ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ (ಒಡಿಶಾ): ದರ್ಜಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅದನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬೃಹತ್​ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆರ್ಹಾಂಪುರದ ಜೆಡಿ ಇನ್​​ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್​ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ, ಅಂಟನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ.

'ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾಕೃತಿಯು 6 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 5 ಅಡಿ ಅಗಲವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಡಿಶಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಚರಣ್ ಮಾಝಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಮೋದಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾದ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು
ಮೋದಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾದ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು (ETV Bharat)

ದರ್ಜಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಸಂಗ್ರಹ: ಜೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 'ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ, ದರ್ಜಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಡಿದ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಬೃಹತ್ ಪರದೆಯ ಮೋದಿ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್​ ಮಾಡಿ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ, ಅಂಟು ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಫ್ಯಾಷನ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ
ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

21 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಜನವರಿ 3 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಅಂದರೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ. ಒಂದು ತಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡವು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿತು. ಮೂರನೆಯ ತಂಡವು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹೊಲಿದಿದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಲಾಕೃತಿ ರೂಪಿಸಲು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸುಪ್ರವ ಪಾತ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೋದಿ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಫ್ಯಾಷನ್​ ಡಿಸೈನ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಮೋದಿ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಫ್ಯಾಷನ್​ ಡಿಸೈನ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ಕಲಾಕೃತಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇಗೆ? ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮೇಲೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದೆವು. ನಂತರ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್​​ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಲಿದೆವು. ಕಲಾಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸಹ ಎಂಬಾಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಬರೆದೆವು. ಕನ್ನಡಕದ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಲಿದೆವು. ಈ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಡಿಶಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಸಂಬಲ್‌ಪುರಿ ಸೀರೆ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ್ ಶಾಸಕ ಕೆ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಷನ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದಂತೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕಲಾಕೃತಿ ರಚಿಸುವ ಯೋಜನೆ: ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಚರಣ್ ಮಾಝಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಮುಂದೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ದೇಶದ ಯುವ ಐಕಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

