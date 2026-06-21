ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಿಎ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ; ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಿಎ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅಂದರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಈತ ಆರೋಪಿ ಅನ್ನೋದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
Published : June 21, 2026 at 4:34 PM IST
ಬೆಹ್ರಾಮ್ಪುರ್ (ಒಡಿಶಾ): ಆತ ಓರ್ವ ಸುಲಿಗೆಕೋರ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತ ಹಣ ವಸೂಲಿ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಂಚಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕೆಂದು ಹಣ ಪೀಕುತ್ತಿದ್ದ.ಈತನಿಗೆ ನಕಲಿ ಆಟವೇ ಕುತ್ತು ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತನನ್ನು ಗೊಲಂಥರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಚಮ ಮೊಹಾಂತಿ ಸಾಹಿಯ ನಿವಾಸಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಗುರುತನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಪಿಎ ಎಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಜೂ.19 ರಂದು ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರಾ ಎಂಬುವರು ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಹ್ರಾಮ್ಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ದೂರಿನಲ್ಲಿ ''ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೆ. ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಪಿಎ ಅನ್ನೊ ಗುರುತು ಇತ್ತು. ಆತ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತೀನ್ ನವೀನ್ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಅಂತಲೇ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡೋದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ'' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಬಡಾಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ನಾಹಕ್ ಎಂಬುವರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತಿ ಶಾಸಕರ ಸಹಾಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡೋದಾಗಿ ಹೆದರಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಹೀಗೆ ಈತನ ನಕಲಿ ಕರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ(BNS)ಅಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆತನಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದರು.
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿ: ರೇಪ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಶಂಕಿತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಬಡಾಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಸಹ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬೆಹ್ರಾಮ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸರವಣ ವಿವೇಕ್ ಎಂ. ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಮೋಸ ಹೋದವರು ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದೂರು ನೀಡುವಂತೆ ಎಸ್ ಪಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
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