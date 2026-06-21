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ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಿಎ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ; ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್​

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಿಎ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅಂದರ್​ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಈತ ಆರೋಪಿ ಅನ್ನೋದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

BERHAMPUR POLICE ARRESTS FRAUDSTER
ಆರೋಪಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 21, 2026 at 4:34 PM IST

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ಬೆಹ್ರಾಮ್​​ಪುರ್ (ಒಡಿಶಾ): ಆತ ಓರ್ವ ಸುಲಿಗೆಕೋರ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಕಾಲ್​ ಮಾಡುತ್ತ ಹಣ ವಸೂಲಿ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಂಚಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕೆಂದು ಹಣ ಪೀಕುತ್ತಿದ್ದ.ಈತನಿಗೆ ನಕಲಿ ಆಟವೇ ಕುತ್ತು ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿತನನ್ನು ಗೊಲಂಥರಾ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಚಮ ಮೊಹಾಂತಿ ಸಾಹಿಯ ನಿವಾಸಿ ಜಗನ್ನಾಥ್​ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಮೊಬೈಲ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್​ ನಂಬರ್​ ಗುರುತನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್​ ನವೀನ್​ ಪಿಎ ಎಂದು ಸೇವ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಜೂ.19 ರಂದು ರಾಜೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಪಾತ್ರಾ ಎಂಬುವರು ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಹ್ರಾಮ್​​ಪುರ್​ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ದೂರಿನಲ್ಲಿ ''ಎಪ್ರಿಲ್​ 1 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಕಾಲ್​ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೆ. ನಿತಿನ್​ ನವೀನ್​ ಪಿಎ ಅನ್ನೊ ಗುರುತು ಇತ್ತು. ಆತ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತೀನ್​ ನವೀನ್​ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಅಂತಲೇ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡೋದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ'' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.

ಬಡಾಬಜಾರ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್​ ನಾಹಕ್​ ಎಂಬುವರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತಿ ಶಾಸಕರ ಸಹಾಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್​ ನವೀನ್​ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡೋದಾಗಿ ಹೆದರಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.

ಹೀಗೆ ಈತನ ನಕಲಿ ಕರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ(BNS)ಅಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶಾಟ್​​ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆತನಿಂದ ಮೊಬೈಲ್​ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದರು.

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿ: ರೇಪ್​ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಶಂಕಿತ ಜಗನ್ನಾಥ್​ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಬಡಾಬಜಾರ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಸಹ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬೆಹ್ರಾಮ್​ಪುರ್​ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸರವಣ ವಿವೇಕ್​ ಎಂ. ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಮೋಸ ಹೋದವರು ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದೂರು ನೀಡುವಂತೆ ಎಸ್​ ಪಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

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TAGGED:

BERHAMPUR POLICE
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RAPE CASE
ವಂಚಕ ಅರೆಸ್ಟ್​
BERHAMPUR POLICE ARRESTS FRAUDSTER

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