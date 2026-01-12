ಬೆಂಗಳೂರು-ವಿಜಯವಾಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ; 4 ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ

ETV Bharat / bharat

ಬೆಂಗಳೂರು-ವಿಜಯವಾಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ನಾಲ್ಕು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 12, 2026 at 7:22 PM IST

ಅಮರಾವತಿ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಬೆಂಗಳೂರು-ವಿಜಯವಾಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿ ರಾಜ್‌ಪಥ್ ಇನ್ಫ್ರಾಕಾನ್ ನಾಲ್ಕು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ಗಿನ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ದಾಖಲೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದರು.

ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿ ಮೇ 5ರಂದು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ಮಂಡಲದ ಸತರ್ಲಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು.

ಮೊದಲನೇ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ: ಮೇ 6ರಂದು ಆಂಧ್ರದ ಬೊಂಥಲಪಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ 28.89 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿರುವುದು.

ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ: 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, 10,655 ಟನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಕಿರುವುದು.

ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ: ಮೇ 11ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 57,500 ಟನ್ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿರುವುದು.

ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ: ಒಟ್ಟು 156 ಲೇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (6 ಲೇನ್ ರಸ್ತೆಯ 26 ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು.

ಬೆಂಗಳೂರು-ವಿಜಯವಾಡ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.

ಆರು ಲೇನ್‌ಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿರುವುದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ.- ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ

ಅಮರಾವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೇರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮನವಿ: ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮರಾವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೇರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆಯೂ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 'ಅಮರಾವತಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವಂತೆಯೂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.- ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ

ಅಮರಾವತಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ನೇರ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೂ ಅವರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಕರಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(NHAI)ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ರಾಜ್‌ಪಥ್ ಇನ್ಫ್ರಾಕಾನ್ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಿಎಂಡಿ) ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

