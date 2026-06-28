ಬೆಂಗಳೂರು TO ವಿಜಯವಾಡ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 6 ಗಂಟೆ ಸಾಕು! 6 ಪಥಗಳ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವೇಗ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : June 28, 2026 at 7:31 PM IST
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಮರಾವತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ಅಥವಾ ಜುಲೈ ವೇಳೆಗೆ ಕೊಡೂರು-ಮುಪ್ಪವರಂ ನಡುವಿನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೊಡೂರು-ಮುಪ್ಪವರಂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೈವೇ-544G ಕಾಮಗಾರಿ ಶರವೇಗದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಮರಾವತಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು-ಕಡಪ-ವಿಜಯವಾಡ (BKV) ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್ಎಚ್ಎಐ) ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ 115 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಯಾಣ: ಬೆಂಗಳೂರು-ವಿಜಯವಾಡದವರೆಗೆ ನೇರ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಶ್ರೀಸತ್ಯಸಾಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡಿಕೊಂಡ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಮೀಪದ ಕೊಡೂರುವರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು-ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ 110 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೋಡೂರು ಬಳಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೈವೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, 343.24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಸಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಪ್ಪವರಂನಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಚೆನ್ನೈ-ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಚೆನ್ನೈ-ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 115 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ವಿಜಯವಾಡ ತಲುಪಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಡುವೆ 342.24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೈವೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ವಿಜಯವಾಡ-ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 6-7 ಗಂಟೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ 12–13 ಗಂಟೆಗಳು. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಕೇವಲ 6–7 ಗಂಟೆಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಸತ್ಯಸಾಯಿ, ಕಡಪ, ನೆಲ್ಲೂರು, ಮಾರ್ಕಪುರಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 14 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ಮಾಲಾ ಪರಿಯೋಜನಾ ಅಡಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು-ಕಡಪ-ವಿಜಯವಾಡ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶ್ರೀಸತ್ಯಸಾಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಲಮತ್ತೂರು, ಗೋರಂಟ್ಲಾ, ಓಡಿಸಿ, ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ, ನಲ್ಲಮಾಡ ಮತ್ತು ಮುಡಿಗುಬ್ಬದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ತಲುಪುಲ ಮಂಡಲದ ನಮಲಗುಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸಂರ್ಪಕಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗಿನ ಈ 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಶೇ.60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ಮಂಡಲದ ಸತರ್ಲಪಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕೊರೆಯುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಲ್ಲಮಾಡದಿಂದ ಮಲಕವೇಮುಲಾ ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗಿನ ಸುಮಾರು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಮಲಕವೇಮುಲಾ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಲಕವೇಮುಲಾ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಕೊಂಡಗಟ್ಟುಪಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟಿ ಲೆಯರ್ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯವು ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
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