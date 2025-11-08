ETV Bharat / bharat

ಬೆಂಗಳೂರು - ಎರ್ನಾಕುಲಂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಚಾಲನೆ: ಹೀಗಿದೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಬೆಂಗಳೂರು - ಕೇರಳದ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ.

BENGALURU ERNAKULAM TRAIN VANDE BHARA TRAIN SCHEDULE ಬೆಂಗಳೂರು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ VANDE BHARA EXPRESS
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಚಾಲನೆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 8, 2025 at 11:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬೆಂಗಳೂರು - ಕೇರಳದ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ಸೇವೆಯು ಬುಧವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಘಾಟನಾ ವಿಶೇಷ ರೈಲು: ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಯ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06652 ಎರ್ನಾಕುಲಂ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಈ ರೈಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಎರ್ನಾಕುಲಂನಿಂದ ಹೊರಟು, ಸಂಜೆ 5:50ಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ತ್ರಿಶೂರ್, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ತಿರುಪ್ಪೂರು, ಈರೋಡ್, ಸೇಲಂ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಎಂಟು ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮೋಟಾರ್ ಕಾರುಗಳು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೋಚ್’ಗಳು ಇರಲಿವೆ.

BENGALURU ERNAKULAM TRAIN VANDE BHARA TRAIN SCHEDULE ಬೆಂಗಳೂರು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ VANDE BHARA EXPRESS
ಬೆಂಗಳೂರು - ಎರ್ನಾಕುಲಂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (Indian Railway)

ನಿಯಮಿತ ಸೇವೆಯ ವಿವರಗಳು: ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26651/26652 ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು – ಎರ್ನಾಕುಲಂ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​​ನ ನಿಯಮಿತ ಸೇವೆಯು ನವೆಂಬರ್ 11, 2025 (ಮಂಗಳವಾರ) ರಿಂದ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು - ಎರ್ನಾಕುಲಂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26651: ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 05:10ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಅದೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:50ಕ್ಕೆ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ (05:23/05:25 am), ಸೇಲಂ (08:13/08:15 am), ಈರೋಡ್ (09:00/09:05 am), ತಿರುಪ್ಪೂರು (09:45/09:47 am), ಕೊಯಮತ್ತೂರು (10:33/10:35 am), ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ (11:28/11:30 am) ಮತ್ತು ತ್ರಿಶೂರ್ (12:28/12:30 pm) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಿಂತು, ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ.

BENGALURU ERNAKULAM TRAIN VANDE BHARA TRAIN SCHEDULE ಬೆಂಗಳೂರು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ VANDE BHARA EXPRESS
ಬೆಂಗಳೂರು - ಎರ್ನಾಕುಲಂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (Indian Railway)

ಹಿಂತಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26652 ಎರ್ನಾಕುಲಂನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:20ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 11:00ಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ತ್ರಿಶೂರ್ (03:17/03:20 pm), ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ (04:35/04:37 pm), ಕೊಯಮತ್ತೂರು (05:20/05:23 pm), ತಿರುಪ್ಪೂರು (06:03/06:05 pm), ಈರೋಡ್ (06:45/06:50 pm), ಸೇಲಂ (07:18/07:20 pm), ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ (10:23/10:25 pm) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ.

ವಾರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆರು ದಿನಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬೋಗಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್ ವಾಲುವ ಆಸನಗಳು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ಲಗ್ ಡೋರ್​​ಗಳು, ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೌಕರ್ಯದಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್​​ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ವೇಗವಾದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು- ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ರೈಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಚಾಲನೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆನೆ ಹಿಂಡು ಹಳಿ ದಾಟಲು 12 ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತ! ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬದ್ಧತೆ ಮೆರೆದ ಇಲಾಖೆ

TAGGED:

BENGALURU ERNAKULAM TRAIN
VANDE BHARA TRAIN SCHEDULE
ಬೆಂಗಳೂರು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ವಂದೇ ಭಾರತ್
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
VANDE BHARA EXPRESS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ

ಗಗನಯಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಇಸ್ರೋ: ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್

"ಸರ್​.. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್​ ಕೇರ್​ನ ರಹಸ್ಯವೇನು"? ಹರ್ಲಿನ್​ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ

ಕೊರಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ: ಇದು ಭಾರತದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಸಮುದಾಯವೇ ನಾಶವಾಗುವ ಆತಂಕದ ಕಥೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.