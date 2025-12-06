ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರಾಗಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿ, ಆಕೆಯ ಪುತ್ರನ ವಾಪಸ್ ಕರೆತಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಒಳನುಸುಳುಕೋರರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಲ್ಡಾ (ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ): ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮರಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ನುಸುಳುಕೋರರು ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆಕೆ 103 ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.
ಬಿರ್ಭೂಮ್ ನಿವಾಸಿ ಸುನಾಲಿ ಖಾತುನ್ (26) ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗ ಸಬೀರ್ ಅವರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಲ್ಡಾ ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಸುನಾಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೆಹೆದಿಪುರದ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಲ್ಡಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯರು ಆಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಗ್ಯಳೆಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದರೆ ಬಿರ್ಭುಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುರರೈನಲ್ಲಿರುವ ಪೈಕರ್ ಗ್ರಾಮದ ದೋರ್ಜಿ ಪಾರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಆಕೆಯ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಳನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಜೂನ್ 18 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಕಟ್ಜು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ರೋಹಿಣಿಯ ಸೆಕ್ಟರ್ 26 ರ ಬಂಗಾಳಿ ಬಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಚಿಂದಿ ಆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುನಾಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಪತಿ ದಾನೇಶ್, ಮಗನನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮತ್ತೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸ್ವೀಟಿ ಬೀಬಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರಾದ ಕುರ್ಬನ್ ಶೇಖ್ (16) ಮತ್ತು ಇಮಾಮ್ ದಿವಾನ್ (6) ಅವರನ್ನೂ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ 6 ಮಂದಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಚಾಪೈ ನವಾಬ್ಗುಂಜ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳನುಸುಳುಕೋರರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು.
ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ: ಸುನಾಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಐದು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ತಲಾ 5,000 ಟಾಕ್ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ರೂಪಾಯಿ) ನೀಡಿ ಜಾಮೀನಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೀರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು, ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿತ್ತು.
