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ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಯಾರಿಗೆ, ಯಾವ ಖಾತೆ? ಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಂಪುಟ ಹೀಗಿದೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಂಪುಟ ಹೀಗಿದೆ.

WEST BENGAL CABINET
ಸಿಎಂ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 10, 2026 at 8:37 PM IST

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ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಟಿಎಂಸಿ ಕೋಟೆ ಕೆಡವಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಇಂದು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ನೇಮಕವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ, ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾರಿಗೆ, ಯಾವ ಖಾತೆ?: 2024ರಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ತಾಪಸ್ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಪನ್ ದಾಸ್‌ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಎರಡು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ನಾಯಕ ದೀಪಕ್ ಬರ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವ ಶರದ್ವತ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ದೂಧ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಂಡಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಸಿಎಂ ಬಳಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳಿವೆ?: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಇಂಧನ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಸಿಲಿಗುರಿ ಶಾಸಕ ಶಂಕರ್ ಘೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ನೋಪಾರಾ ಶಾಸಕ ಅರ್ಜುನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಖರ್ದಾಹದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಒರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಶಾಸಕ ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ಘೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಜಯ್ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಇಂದ್ರನೀಲ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಯುವಜನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಲತಿ ರಾವಾ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಕುಡ್ಮಿ ನಾಯಕ ರಾಜೇಶ್ ಮಹಾತ ಅವರನ್ನು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸುವೇಂದು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 41 ಸಚಿವರು: ಖಾತೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 41 ಸಚಿವರ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇ 9ರಂದು ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಪದಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಐವರು ಸಂಪುಟ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ದಿಲೀಪ್ ಘೋಷ್, ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರ ಪಾಲ್, ಅಶೋಕ್ ಕೀರ್ತನಿಯಾ, ನಿಸಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷುದೀರಾಂ ತುಡು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದೇ ಅವರಿಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರ ಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೌರಾಡಳಿತ, ದಿಲೀಪ್ ಘೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಅಶೋಕ್ ಕೀರ್ತನಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಖಾತೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷುದೀರಾಂ ತುಡು ಅವರಿಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮದರಸಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಿಸಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ತನಿಖೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BENGAL PORTFOLIO ALLOCATION
WEST BENGAL BJP GOVT
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