ಜನರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ವಂಚನೆ ಆರೋಪ: 'ಪುಷ್ಪ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖಂಡ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ಬಂಧನ
ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖಂಡ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಇಂದು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 8, 2026 at 3:18 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಜನರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದ ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ, ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ 'ಪುಷ್ಪ' ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ನನ್ನು ಬಂಗಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಇಂದು ನೇಪಾಳ ಗಡಿ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಗಿದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣದ ಫಾಲ್ಟಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ಈತ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಅಂದಿನಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ವಿಚಾರಣೆ: ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಆತನ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಗಳು, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧ ವಲಯಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಆತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಗಾದಲ್ಲಿದ್ದ. ಆತನ ಬಂಧನದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆತನ ಮೇಲಿರುವ ಹಳೆಯ ದೂರುಗಳ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಈ ಬಂಧನವು ಫಾಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಅನಾಮಧೇಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವಂತೆ, "ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ತನಿಖೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆತ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ನೇಪಾಳ ಗಡಿ ಬಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದ ಖಾನ್: 2026 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೆಲುಗಿನ ಸಿನಿಮಾದ 'ಪುಷ್ಪ' ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆತ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್' ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಜಯ್ ಪಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದ. ಈ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಚುನಾವಣೆಗೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ಫಾಲ್ಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ಹಠಾತ್ತನೆ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಬದಲಾಗಿದ್ದವು. ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲುವುದು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಜಹಾಂಗೀರ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ.
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು, ಜನರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಜಮೀನು ಕಬಳಿಸುವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕುವುದು, ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
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