ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಮರುನಾಮಕರಣ ಕುರಿತು ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ: ಲೆನಿನ್-ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು
ಭಾರತ ಸೇವಾಶ್ರಮದ 'ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹಾರಾಜ್' ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರದೀಪ್ತಾನಂದ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Published : September 14, 2026 at 4:08 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ 10 ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ನಾಯಕರಾದ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಲೆನಿನ್, ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋ ಚಿ ಮಿನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿರುವ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿವೆ.
ಭಾರತ ಸೇವಾಶ್ರಮದ 'ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹಾರಾಜ್' ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರದೀಪ್ತಾನಂದ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ಮರುನಾಮಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (KMC) ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪಿಟಿಐ ಸೋಮವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ರಸ್ತೆಗಳೆಂದರೆ ಲೆನಿನ್ ಸರಣಿ, ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಹೋ ಚಿ ಮಿನ್ ಸರಣಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ತಥಾಗತ ರಾಯ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಲಹೆಗಾರ ಸುಬ್ರತಾ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಂಡೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಪರಿಗಣಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಹೋ ಚಿ ಮಿನ್ಹ್ ಸರಣಿ, ಲೆನಿನ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಸರಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ. ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಯ್ ಅವರು, ಗಣಿತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಘೋಷ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು 'ಲೆನಿನ್ ರಸ್ತೆ'ಗೆ ಇಡುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಿಡ್ಡರ್ಪೋರ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆ'ಗೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಂಗಾಳಿ ಕವಿಗಳಾದ ಮೈಕೆಲ್ ಮಧುಸೂದನ್ ದತ್ ಅಥವಾ ರಂಗಲಾಲ್ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ಹೆಸರು, 'ಹೋ ಚಿ ಮಿನ್ ರಸ್ತೆ'ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುವಂತೆ ರಾಯ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಧೋ-ಕನ್ಹು ದಹರ್ (Sidhho-Kanhu Dahar) ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲೆನಿನ್ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಯ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಲೆನಿನ್ ರಸ್ತೆ'ಯನ್ನು (Lenin Sarani) ಹಿಂದೆ 'ಧರ್ಮತಲಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಲೆನಿನ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1970ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮರುವರ್ಷ 'ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ರೀಚ್ ರಸ್ತೆ'ಯನ್ನು 'ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ, "ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬೇಕೆಂದು ರಾಯ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸಮೀಪದ ಬರಾಸತ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಟಿಟುಮಿರ್' ಹೆಸರಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಲೇಖಕ ಖಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ವದೂದ್, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞೆ ಬೇಗಂ ರೊಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ ಎಸ್. ವಾಜೇದ್ ಅಲಿ ಅವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಅಂಶಗಳು ಅಳಿಸಿಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
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