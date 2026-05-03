ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆ: ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸುತ್ತಾ ಬಿಜೆಪಿ?, 4ನೇ ಸಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ
ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದರೂ, ಟಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದರೂ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ.
Published : May 3, 2026 at 8:01 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಪಂಚ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಪೈಕಿ ದಾಖಲೆ ಮತದಾನವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ನಾಲ್ಕನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಾವುಟ ಹಾರಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕೌತುಕಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈವರೆಗೂ ತುರುಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಂಡುಬಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರೆ, ಟಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶವೂ ಉಸಿರು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 77 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. 294 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪೈಕಿ 293 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದರೆ, ಎಪ್ರಿಲ್ 23 ಮತ್ತು 29 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ 3.21 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಮತದಾನ ಕಂಡಿದ್ದು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ. ಶೇಕಡಾ 92.47 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ.
ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರದ ಅರೆಸೈನಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನರ್ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ನಡೆಸಿ 91 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ಮತ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 87 ರಿಂದ 77 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ 108 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಎಣಿಕೆಯು ಶಾಂತಿಯುತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವಿಎಂಗಳು ಇರುವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳ ಮೂರು ಹಂತದ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 165 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣಿಕೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು 77 ಪೊಲೀಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮರು ಮತದಾನ ಘೋಷಣೆ: ಅಕ್ರಮ ಮತದಾನ, ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫಾಲ್ಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ 21 ರಂದು ಮರು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ 24 ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ 15 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮರು ಮತದಾನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ 87 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮತ ಎಣಿಕೆಯೂ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮಮತಾ v/s ಅಧಿಕಾರಿ: ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಭವಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಟಿಎಂಸಿ ಹೊರಬಂದು ಎಜೆಯು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿರುವ ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್, ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಅವರ ಎಐಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ದಿಲೀಪ್ ಘೋಷ್, ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರ ಪಾಲ್, ರೂಪಾ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ನಿಶಿತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಫಿರ್ಹಾದ್ ಹಕೀಮ್, ಕುನಾಲ್ ಘೋಷ್, ಮದನ್ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಉದಯನ್ ಗುಹಾ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
