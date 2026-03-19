ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2026: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ಆಯೋಗ

ಸಂಜೆ ತಡವಾಗಿ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮುರಳೀಧರ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಕ್ವಾರ್ ರಜಾ ಅವರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ಆಯೋಗ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 19, 2026 at 9:28 AM IST

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೊಸ ಪುನಾರಚನೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ, ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಇತರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 13 ಐಎಎಸ್ ಮತ್ತು ಐದು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಶಿಂಗ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ ಮೋಹನ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಾನಾಂತರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 13 ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ಗಳಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸಹ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಿತಿನ್ ಯಾದವ್ (ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್), ಸಂದೀಪ್ ಘೋಷ್ (ಜಲ್ಪೈಗುರಿ), ವಿವೇಕ್ ಕುಮಾರ್ (ಉತ್ತರ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ), ರಾಜನ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಪೂರ್ (ಮಾಲ್ಡಾ) ಮತ್ತು ಆರ್ ಅರ್ಜುನ್ (ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್) ಅವರನ್ನು ಡಿಎಂ-ಕಮ್-ಡಿಇಒಗಳಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಡಿಯಾದ ಡಿಎಂ - ಕಮ್ - ಡಿಇಒ ಆಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಲ್ಲಿ, ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಗೋರಿಸಾರಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ತಿವಾರಿ, ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪಣಿಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅಲಿಪುರ್‌ದೌರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಉತ್ತರದ ಡಿಇಒ ಆಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಣಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣದ ಡಿಇಒ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಐದು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ (ಡಿಐಜಿ) ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ರಾಥೋಡ್ ಅಮಿತ್‌ಕುಮಾರ್ ಭರತ್ (ರಾಯಗಂಜ್ ರೇಂಜ್), ಅಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ (ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್), ಶ್ರೀಹರಿ ಪಾಂಡೆ (ಬರ್ಧಮಾನ್), ಕಂಕರ್ ಪ್ರೊಸಾದ್ ಬರುಯಿ (ಅಧ್ಯಕ್ಷತಾ ರೇಂಜ್) ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ಸಿಂಗ್ (ಜಲ್ಪೈಗುರಿ) ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನೇಕರು ವೀಕ್ಷಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜೆ ತಡವಾಗಿ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮುರಳೀಧರ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಾಕರ್ ರಜಾ ಅವರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿಯು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಧೃತಿಮಾನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಸಂದೀಪ್ ಕರ್ರಾ (ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಪಚುನಾವಣೆ) ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಮನ್‌ದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಇದುವರೆಗೆ 15 ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕೇಡರ್ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ಆಯಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.

ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಪುನಾರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂದಿನಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೀನಾ ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಪಿ ಪೀಯುಷ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸುಪ್ರತಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರ ಪದಚ್ಯುತಿಗಳು ಸಹ ಸೇರಿವೆ. 294 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಮತ್ತು 29 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇ 4 ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

